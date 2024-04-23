Эксперт: ИИ может оставить Землю без воды

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
К 2030 году этот показатель может увеличиться более чем вдвое до 792 миллиардов галлонов, что соответствует объему потребности всего населения Южной Кореи. Такие данные предоставлены китайской некоммерческой организацией China Water Risk.
Однако не только Китай становится угрозой для доступа к пресной воде. В США, например, большие объемы воды расходуются на искусственный интеллект. Компания Microsoft потратила 185 000 галлонов воды в процессе обучения GPT-3 в 2023 году. Этот объем воды хватило бы для охлаждения ядерного реактора. Google в 2022 году израсходовала 5,6 миллиарда галлонов воды.
Если провести сравнение, то один галлон равен приблизительно от 3,7 до 4,5 литров воды в разных странах. В России семья из 4-5 человек обычно расходует около тонны воды в день. Чтобы представить объемы потребления, олимпийский бассейн содержит около 1 886 000 литров воды.
Согласно отчету China Water Risk, если 100 миллионов пользователей будут общаться с чат-ботом ChatGPT, то для охлаждения оборудования понадобится 20 олимпийских бассейнов. В то же время, то же самое количество пользователей, использующих поиск в Google, потребует всего одного бассейна. Такое использование искусственного интеллекта без необходимости может иметь разрушительные последствия для регионов, где водные ресурсы уже ограничены, рассказал RuNews24.Ru глава экологического движения «Зеленый Плюс» Георгий Шевчук.