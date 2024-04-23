Эксперт: ИИ может оставить Землю без воды

Согласно отчету China Water Risk, если 100 миллионов пользователей будут общаться с чат-ботом ChatGPT, то для охлаждения оборудования понадобится 20 олимпийских бассейнов. В то же время, то же самое количество пользователей, использующих поиск в Google, потребует всего одного бассейна. Такое использование искусственного интеллекта без необходимости может иметь разрушительные последствия для регионов, где водные ресурсы уже ограничены, рассказал RuNews24.Ru глава экологического движения «Зеленый Плюс» Георгий Шевчук.