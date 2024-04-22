Росконгресс назвал темы деловой программы ПМЭФ-2024

Особое внимание будет уделено социальным аспектам в контексте образования, науки и повышения качества и доступности медицинских услуг. Эти вопросы, а также тема международного сотрудничества малого и среднего бизнеса будут охвачены на различных площадках форума, таких как «Лекарственная безопасность», Форум креативного бизнеса, Russian Design Space, Urban Hub и Международный молодежный экономический форум.