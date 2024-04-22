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Updated Сегодня, 14:28

Росконгресс назвал темы деловой программы ПМЭФ-2024

Росконгресс назвал темы деловой программы ПМЭФ-2024

22 апреля 2024, 14:26
Фото: roscongress.org
С 5 по 8 июня 2024 года в Санкт-Петербурге пройдет Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), где медиахолдинг 1MI выступит информационным партнером мероприятия.

Основная тема форума звучит как «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Деловая программа разделена на несколько блоков, посвященных поддержанию международного баланса сил, передает newsnn.ru.

Первый блок затронет вопросы перехода к многополярной экономической модели и обеспечения промышленного и энергетического суверенитета. Затем будет рассмотрена тема российской экономики, ее новых задач и драйверов роста. Третий блок посвящен технологиям, необходимым государству для обеспечения конкурентоспособности.

Форум предусматривает проведение 11 двусторонних деловых мероприятий с зарубежными партнерами в формате бизнес-диалогов, а также Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (В20).

На форуме будут обсуждаться вопросы председательства России в БРИКС и Содружестве Независимых Государств (СНГ).

Особое внимание будет уделено социальным аспектам в контексте образования, науки и повышения качества и доступности медицинских услуг. Эти вопросы, а также тема международного сотрудничества малого и среднего бизнеса будут охвачены на различных площадках форума, таких как «Лекарственная безопасность», Форум креативного бизнеса, Russian Design Space, Urban Hub и Международный молодежный экономический форум.

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