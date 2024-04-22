Потанин: «Норникель» получит современные технологии для литиевых батарей от Китая

Говоря о переосмыслении стратегии «Норильского никеля», Потанин отметил, что этот процесс продолжается уже 4 года и на него повлияли и пандемия, и санкции в отношении российской цветной металлургии. По его словам, для борьбы с этими изменениями необходимо использовать нетрадиционные методы, такие как сотрудничество с Китаем, где планируется разместить производство по переработке медного концентрата. Такой шаг позволит приблизить продукцию к месту потребления и затруднить ее санкционирование, поскольку продаваться финальный продукт будет как китайский.