Потанин: «Норникель» получит современные технологии для литиевых батарей от Китая

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
По информации издания interfax.ru, Потанин отметил, что реализация первой линии программы по улавливанию серы столкнулась с проблемами из-за неисполнения своих обязательств западными партнерами. Однако, несмотря на это, проект успешно продвигается, и уже достигнуты технические характеристики, заданные в плане, а это составляет свыше 99% улавливания серы.
Потанин пояснил, что данная технология применяется в крупных промышленных масштабах. После достижения проектной производительности в Норильске выбросы серы сократятся на 45%, что означает улавливание почти 1 миллиона тонн диоксида серы. Он подчеркнул, что «Норникель» выполнит все свои обязательства перед государством в соответствии с планом по программе.
Говоря о переосмыслении стратегии «Норильского никеля», Потанин отметил, что этот процесс продолжается уже 4 года и на него повлияли и пандемия, и санкции в отношении российской цветной металлургии. По его словам, для борьбы с этими изменениями необходимо использовать нетрадиционные методы, такие как сотрудничество с Китаем, где планируется разместить производство по переработке медного концентрата. Такой шаг позволит приблизить продукцию к месту потребления и затруднить ее санкционирование, поскольку продаваться финальный продукт будет как китайский.
Потанин подчеркнул, что перенос производства ближе к рынкам сбыта позволит «Норникелю» освоить технологии производства батарейных материалов. Он отметил, что совместно с «Росатомом» компания будет производить катодные материалы и сами батареи, используя продукцию Колмозерского месторождения лития. Производство батарей необходимо для транспорта и различных промышленных объектов. Таким образом, «Норникель» переносит экологически вредное и экономически неэффективное производство серы в Китай, получая взамен возможность продолжить цепочку создания стоимости и развить необходимые компетенции как для компании, так и для страны.
Перенос производства также означает возможность устранения препятствий для развития Надеждинского металлургического комбината. При этом остаются свободные площадки для третьей очереди, которая понадобится к 2030 году, когда необходимо будет наращивать производство и, следовательно, увеличивать налоговые отчисления в бюджет.
Помимо этого, возрастает потребность в привлечении специалистов — для нового международного сотрудничества понадобятся новые компетенции, включая инженеров и сотрудников в сфере информационных технологий.
Потанин подчеркнул, что реализация проекта позволит предотвратить большие потери, связанные с текущими проблемами в расчетах, отказами от поставок, скидками на металл и созданием товарных запасов. Благодаря этому проекту «Норникель» сможет увеличить выручку на 20% по сравнению с началом 2022 года. Потанин также отметил, что компания создает совместное производство с международными партнерами, и значительная часть доходов будет возвращаться в Россию в виде дивидендов для инвестиций внутри страны.
Он также подчеркнул, что о проекте было доложено на всех уровнях, включая главу Российской Федерации и председателя правительства, и сейчас идет сотрудничество с профильными министерствами.