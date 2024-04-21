«Ювелирная работа»: тюменские врачи спасли зрение 28-летнему северянину

Posted 21 апреля, 12:03
Published 21 апреля, 12:03
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Мужчина травмировался во время замены колодки в автомобилей. В какой-то момент у него сломалась бита шуруповерта, и отлетев, попала ему в правый глаз. Местные медики извлекли инородное тело и назначили лечение, но оно не принесло своего результата.
«При поступлении у пациента диагностировано проникающее роговичное ранение с инородным телом в хрусталике с посттравматическим увеитом с потерей зрения до 0,03. Травма была достаточно серьезной и специалисты офтальмологического отделения приняли решение об одномоментной хирургии переднего и заднего отрезка», — пояснила заведующая отделением Светлана Сахарова.
Первый этап операции включал в себя извлечение инородного тела, повредившего капсульную сумку хрусталика. Затем врачам удалось произвести удаление катаракты с сохранением капсульного мешка.
Ввиду тяжести повреждения глаза, у пациента был риск отслоения сетчатки и офтальмологи провели «ювелирную» работу — микроинвазивную витреоэктомию. Им удалось зафиксировать сетчатку и далее имплантировать интраокулярную линзу.
В настоящее время пациент уже находится дома. При выписке острота его зрения составляла 1,0.
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