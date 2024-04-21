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Posted 21 апреля, 12:03

Published 21 апреля, 12:03

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

«Ювелирная работа»: тюменские врачи спасли зрение 28-летнему северянину

«Ювелирная работа»: тюменские врачи спасли зрение 28-летнему северянину

21 апреля 2024, 12:03
Фото: 1MI
В офтальмологическое отделение Тюменской ОКБ № 2 обратился 28-летнией северянин. После травмы глаза — у него стало ухудшаться зрение, но врачи по месту жительства помочь ему не смогли и отправили пациента в областной центр, сообщает пресс-служба правительства региона.

Мужчина травмировался во время замены колодки в автомобилей. В какой-то момент у него сломалась бита шуруповерта, и отлетев, попала ему в правый глаз. Местные медики извлекли инородное тело и назначили лечение, но оно не принесло своего результата.

«При поступлении у пациента диагностировано проникающее роговичное ранение с инородным телом в хрусталике с посттравматическим увеитом с потерей зрения до 0,03. Травма была достаточно серьезной и специалисты офтальмологического отделения приняли решение об одномоментной хирургии переднего и заднего отрезка», — пояснила заведующая отделением Светлана Сахарова.

Первый этап операции включал в себя извлечение инородного тела, повредившего капсульную сумку хрусталика. Затем врачам удалось произвести удаление катаракты с сохранением капсульного мешка.

Ввиду тяжести повреждения глаза, у пациента был риск отслоения сетчатки и офтальмологи провели «ювелирную» работу — микроинвазивную витреоэктомию. Им удалось зафиксировать сетчатку и далее имплантировать интраокулярную линзу.

В настоящее время пациент уже находится дома. При выписке острота его зрения составляла 1,0.

Стоит отметить, что в Тюменской области работает много талантливых врачей. Их профессионализм доказывают успехи в лечении самых сложных заболеваний. За помощью к местным медикам стали обращаться жители других регионов и даже соседних стран. Тюменские врачи постоянно повышают свой профессиональный уровень, стараются сделать медицинскую помощь более доступной и оперативной. В свою очередь правительство Тюменской области проводит работу по укреплению и обновлению материально-технической базы медучреждений, созданию условий для активного внедрения новых технологий. Все это в комплексе создает благоприятные условия для повышения уровня квалификации врачей.

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#Ирина Швецова#Общество#Новости
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