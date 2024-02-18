Тюменские врачи спасли жизнь пациентки с поражением легочных артерий

После оперативного вмешательства у пациентки увеличилась насыщенность крови кислородом, ей стало легче дышать. Некоторое время она еще находилась в стационаре, а затем была отправлена домой. Через 2 месяца была проведена повторная операция, которая закрыла прямой сброс крови из легочных артерий в легочные вены.