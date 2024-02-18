Тюменские врачи спасли жизнь пациентки с поражением легочных артерий

Posted 18 февраля, 12:55
Published 18 февраля, 12:55
Modified Сегодня, 19:32
Updated Сегодня, 19:32
Ранее 65-летней женщине поставили диагноз «артериовенозная фистула легочных артерий». Было проведено лечение по месту жительства, но со временем патология вернулась с осложнениями. У пациентки наблюдались одышка при физических нагрузках, сильное снижение веса и аппетита. Торакальный хирург направил ее на госпитализацию в ОКБ № 2.
«При проведении компьютерной томографии мы увидели множественные артериовенозные фистулы и кровь в плевральной полости. В данном случае требовался индивидуальный подход и двухэтапная операция. С помощью специального самораскрывающегося цилиндрического устройства, изготовленного из нитиноловой сетки — окклюдера, который был проведен в легочные артерии через 2-х миллиметровое отверстие в бедренной вене, нам удалось закрыть прямой сброс крови из правых легочных артерий в легочные вены. Этим мы восстановили нормальное кровообращение», — рассказал завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Мясник Арабханян.
После оперативного вмешательства у пациентки увеличилась насыщенность крови кислородом, ей стало легче дышать. Некоторое время она еще находилась в стационаре, а затем была отправлена домой. Через 2 месяца была проведена повторная операция, которая закрыла прямой сброс крови из легочных артерий в легочные вены.
Стоит отметить, что успешное лечение тюменцев — это не только высокий профессионализм медиков, но и наличие современного, высокотехнологичного оборудования. А обеспечение им медучреждений региона — одна из главных задач областной отраслевой программы развития здравоохранения, и программы реализации нацпроекта «Здоровье».