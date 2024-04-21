Александр Моор: с каждым годом роль местного самоуправления возрастает

Posted 21 апреля, 09:23
Published 21 апреля, 09:23
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Местное самоуправление — это сложная и ответственная система, в которой каждый член команды играет свою уникальную роль. Оно является неотъемлемой частью государственной системы и обеспечивает близкое к жителям управление на местах. Глава региона подчеркнул важность сотрудничества и взаимопонимания между органами власти на всех уровнях для успешной реализации проектов и программ.
«Именно они находятся ближе всего к людям, как никто другой знают все проблемные вопросы, и, по большому счету, являются ключевыми представителями всей системы публичной власти», — сказано в поздравлении.
Александр Моор отметил, что именно на местах реализуются национальные проекты и инвестиционные инициативы, обновляется социальная инфраструктура, строятся дороги и жилье, благоустраиваются общественные пространства, появляются новые предприятия.
«О важности местного самоуправления для развития страны говорит и идея проведения в этом году первого Всероссийского муниципального форума. Тюменская делегация делилась на нем своим опытом и успешными практиками, участвовала в обсуждении межмуниципального взаимодействия. Знаковым событием в этом году стало и установление указом президента почётного звания „Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации“, — резюмировал Александр Моор.