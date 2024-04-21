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Posted 21 апреля, 09:23

Published 21 апреля, 09:23

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Александр Моор: с каждым годом роль местного самоуправления возрастает

Александр Моор: с каждым годом роль местного самоуправления возрастает

21 апреля 2024, 09:23
Фото: nashgorod.ru
Сегодня, в Росси отмечается День местного самоуправления. Этот праздник имеет особое значение, ведь именно благодаря местным органам власти и их работе жители региона получают качественные услуги. Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем поздравительном обращении.
Фото: сайт правительства ТО

Местное самоуправление — это сложная и ответственная система, в которой каждый член команды играет свою уникальную роль. Оно является неотъемлемой частью государственной системы и обеспечивает близкое к жителям управление на местах. Глава региона подчеркнул важность сотрудничества и взаимопонимания между органами власти на всех уровнях для успешной реализации проектов и программ.

«Именно они находятся ближе всего к людям, как никто другой знают все проблемные вопросы, и, по большому счету, являются ключевыми представителями всей системы публичной власти», — сказано в поздравлении.

Александр Моор отметил, что именно на местах реализуются национальные проекты и инвестиционные инициативы, обновляется социальная инфраструктура, строятся дороги и жилье, благоустраиваются общественные пространства, появляются новые предприятия.

«О важности местного самоуправления для развития страны говорит и идея проведения в этом году первого Всероссийского муниципального форума. Тюменская делегация делилась на нем своим опытом и успешными практиками, участвовала в обсуждении межмуниципального взаимодействия. Знаковым событием в этом году стало и установление указом президента почётного звания „Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации“, — резюмировал Александр Моор.

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