Александр Моор: с каждым годом роль местного самоуправления возрастает

Местное самоуправление — это сложная и ответственная система, в которой каждый член команды играет свою уникальную роль. Оно является неотъемлемой частью государственной системы и обеспечивает близкое к жителям управление на местах. Глава региона подчеркнул важность сотрудничества и взаимопонимания между органами власти на всех уровнях для успешной реализации проектов и программ.