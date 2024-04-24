В Тюмени проходит Всероссийский форум муниципальных инвестиционных уполномоченных

В Тюменской области все эти вопросы помогает решить Инвестиционное агентство. Учреждение предоставляет все необходимые услуги и поддержку для инвестиционных проектов. Работа с инвестором в режиме «одного окна» сокращает сроки реализации проектов, экономя время и деньги бизнеса.

В прошлом году в экономику Тюменской области инвесторы уже вложили около двух миллиардов рублей. И это только при содействии региональной программы «Гарантийный фонд», которая реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».