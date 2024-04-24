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Posted 24 апреля, 13:15

Published 24 апреля, 13:15

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

В Тюмени проходит Всероссийский форум муниципальных инвестиционных уполномоченных

В Тюмени проходит Всероссийский форум муниципальных инвестиционных уполномоченных

24 апреля 2024, 13:15
Фото: 1MI
Сегодня, 24 апреля, в тюменском Технопарке открылся Всероссийский форум муниципальных инвестиционных уполномоченных. На мероприятие приехали порядка 300 участников из 27 регионов России, сообщает Инвестагентство Тюменской области.
Фото: Инвестагентство ТО/телеграм

Перед началом официальной части форума гостей знакомят с историей и культурой региона. В холле Технопарке развернуты выставочные стенды с муниципальным брендингом территорий.

Начнётся форум с пленарной сессии, на которой участники обсудят темы повышения инвестиционной привлекательности муниципальных образований и развитие института инвеступолномоченных.

Напомним, инвестиционный уполномоченный — должностное лицо органа местного самоуправления. В его задачи входит оказание содействия продвижению инвестпроектов и привлечение инвестиций в муниципальное образование.

В Тюменской области все эти вопросы помогает решить Инвестиционное агентство. Учреждение предоставляет все необходимые услуги и поддержку для инвестиционных проектов. Работа с инвестором в режиме «одного окна» сокращает сроки реализации проектов, экономя время и деньги бизнеса.
В прошлом году в экономику Тюменской области инвесторы уже вложили около двух миллиардов рублей. И это только при содействии региональной программы «Гарантийный фонд», которая реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

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