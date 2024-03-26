В Тюменской области инвестор планирует выращивать 12 млн сеянцев

Posted 26 марта, 04:23
Published 26 марта, 04:23
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
Компания «ГК-Актив» сейчас завершает строительство первой очереди, ее планируют запустить в июне 2024 года. Всего инвестор возведет четыре теплицы, площадку для доращивания саженцев, питомник декоративных растений.
«Выращенные хвойные породы будут использовать для нужд лесного хозяйства, в том числе для восстановления лесного фонда после стихийных бедствий», — отмечено в сообщении.
Проект находится на сопровождении Инвестиционного агентства Тюменской области, куда компания обратилась за содействием в поиске сотрудников. На сегодня на предприятии открыто несколько вакансий: главный агроном, инженер лесного хозяйства, мастер питомника и машинист.
Напомним, Инвестиционное агентство Тюменской области оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства:
Все услуги, предоставляемые инвесторам, оказываются бесплатно.
Также в 2023 году по поручению губернатора Тюменской области Фонд микрофинансирования запустил новую программу — «Инвестиционные займы».