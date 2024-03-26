В Тюменской области инвестор планирует выращивать 12 млн сеянцев

Проект находится на сопровождении Инвестиционного агентства Тюменской области, куда компания обратилась за содействием в поиске сотрудников. На сегодня на предприятии открыто несколько вакансий: главный агроном, инженер лесного хозяйства, мастер питомника и машинист.