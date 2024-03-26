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Posted 26 марта, 04:23

Published 26 марта, 04:23

Modified Сегодня, 17:18

Updated Сегодня, 17:18

В Тюменской области инвестор планирует выращивать 12 млн сеянцев

В Тюменской области инвестор планирует выращивать 12 млн сеянцев

26 марта 2024, 04:23
Фото: Изображение Midjourney
В пределах 12 млн сеянцев планируют ежегодно выращивать в Тюменском районе в рамках масштабного инвестпроекта. Лесной селекционно-семеноводческий центр «Планта», будет располагаться в селе Борки, сообщает Информцентр правительства региона.

Компания «ГК-Актив» сейчас завершает строительство первой очереди, ее планируют запустить в июне 2024 года. Всего инвестор возведет четыре теплицы, площадку для доращивания саженцев, питомник декоративных растений.

«Выращенные хвойные породы будут использовать для нужд лесного хозяйства, в том числе для восстановления лесного фонда после стихийных бедствий», — отмечено в сообщении.

Проект находится на сопровождении Инвестиционного агентства Тюменской области, куда компания обратилась за содействием в поиске сотрудников. На сегодня на предприятии открыто несколько вакансий: главный агроном, инженер лесного хозяйства, мастер питомника и машинист.

Напомним, Инвестиционное агентство Тюменской области оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства:

  1. Подбор подходящей площадки;
  2. Получение необходимых разрешений на строительство;
  3. Согласование инженерных подключений и изменений в градостроительной документации;
  4. Ввод в эксплуатацию;
  5. Финансовые меры поддержки;
  6. Подбор налоговых льгот и другие.

Все услуги, предоставляемые инвесторам, оказываются бесплатно.

Также в 2023 году по поручению губернатора Тюменской области Фонд микрофинансирования запустил новую программу — «Инвестиционные займы».

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