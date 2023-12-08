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Posted 8 декабря, 13:37

Published 8 декабря, 13:37

Modified Вчера, 22:33

Updated Вчера, 22:33

В Тюмени поддержка инвесторов оказывается на всех этапах реализации их проектов

В Тюмени поддержка инвесторов оказывается на всех этапах реализации их проектов

8 декабря 2023, 13:37
Фото: nashgorod.ru
Инвестиционное агентство Тюменской области предоставляет все необходимые услуги и поддержку для инвестиционных проектов. Работа с инвестором в режиме «одного окна» сокращает сроки реализации проектов, экономя деньги бизнеса.

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области», учрежденный правительством Тюменской области с целью поддержки реализации инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей, работает уже 10 лет.

Агентство оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства:

  1. Подбор подходящей площадки;
  2. Получение необходимых разрешений на строительство;
  3. Согласование инженерных подключений и изменений в градостроительной документации;
  4. Ввод в эксплуатацию;
  5. Финансовые меры поддержки;
  6. Подбор налоговых льгот и другие.

Все услуги, предоставляемые инвесторам, оказываются бесплатно.

Также в 2023 году по поручению губернатора Тюменской области Фонд микрофинансирования запустил новую программу — «Инвестиционные займы». По ней срок кредитования может быть увеличен на пять лет. Новыми условиями воспользовались уже более 20 заёмщиков, общая сума выданных им кредитов составляет 53 млн рублей.

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