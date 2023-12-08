В Тюмени поддержка инвесторов оказывается на всех этапах реализации их проектов

Posted 8 декабря, 13:37
Published 8 декабря, 13:37
Modified Вчера, 22:33
Updated Вчера, 22:33
Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области», учрежденный правительством Тюменской области с целью поддержки реализации инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей, работает уже 10 лет.
Агентство оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства:
Все услуги, предоставляемые инвесторам, оказываются бесплатно.
Также в 2023 году по поручению губернатора Тюменской области Фонд микрофинансирования запустил новую программу — «Инвестиционные займы». По ней срок кредитования может быть увеличен на пять лет. Новыми условиями воспользовались уже более 20 заёмщиков, общая сума выданных им кредитов составляет 53 млн рублей.