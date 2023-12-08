В Тюмени поддержка инвесторов оказывается на всех этапах реализации их проектов

Также в 2023 году по поручению губернатора Тюменской области Фонд микрофинансирования запустил новую программу — «Инвестиционные займы». По ней срок кредитования может быть увеличен на пять лет. Новыми условиями воспользовались уже более 20 заёмщиков, общая сума выданных им кредитов составляет 53 млн рублей.