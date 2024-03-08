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Директором Тюменского технопарка назначен Сергей Хрущев

У Тюменского технопарка появился новый руководитель

8 марта 2024, 07:09
Фото: 2ГИС

Директором Тюменского технопарка назначен Сергей Хрущев

На должность директора назначен бывший глава отдела технического развития департамента инвестиционной политики Тюменской области Сергей Хрущев. Об этом сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Сергей Хрущев в 2004 году окончил Институт права, экономики и управления ТюмГУ, в 2007 году — аспирантуру по международному и европейскому праву. Работал в ПАО «ЗапСибкомбанк» и ПАО «Сбербанк», в фонде «Инвестиционное агентство Тюменской области», возглавлял отдел технического развития департамента инвестполитики, пишет РБК Тюмень

Напомним, ранее должность директора Тюменского технопарке занимал Антон Ермолаев. В декабре прошлого года он занял кресло гендиректора Агентства инфраструктурного развития Тюменской области.

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