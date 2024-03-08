У Тюменского технопарка появился новый руководитель

Сергей Хрущев в 2004 году окончил Институт права, экономики и управления ТюмГУ, в 2007 году — аспирантуру по международному и европейскому праву. Работал в ПАО «ЗапСибкомбанк» и ПАО «Сбербанк», в фонде «Инвестиционное агентство Тюменской области», возглавлял отдел технического развития департамента инвестполитики, пишет РБК Тюмень