У Тюменского технопарка появился новый руководитель

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Сергей Хрущев в 2004 году окончил Институт права, экономики и управления ТюмГУ, в 2007 году — аспирантуру по международному и европейскому праву. Работал в ПАО «ЗапСибкомбанк» и ПАО «Сбербанк», в фонде «Инвестиционное агентство Тюменской области», возглавлял отдел технического развития департамента инвестполитики, пишет РБК Тюмень
Напомним, ранее должность директора Тюменского технопарке занимал Антон Ермолаев. В декабре прошлого года он занял кресло гендиректора Агентства инфраструктурного развития Тюменской области.