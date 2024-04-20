В Тюменской области определили самые безопасные сельские поселения

Так, в Горьковке эксперты оценили работу по обеспечению дорожной безопасности. В прошлом году здесь было построено 4,5 км дорог, 8 км тротуаров и проведено около 7 км уличного освещения. Также здесь появились три новых остановочных комплекса и два комплекса для школьного автобуса. В рамках благоустройства территории с привлечением средств районного бюджета преобразили сквер Молодежный.