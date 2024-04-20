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Posted 20 апреля, 12:43

Published 20 апреля, 12:43

Modified Сегодня, 15:47

Updated Сегодня, 15:47

В Тюменской области определили самые безопасные сельские поселения

В Тюменской области определили самые безопасные сельские поселения

20 апреля 2024, 12:43
Фото: 1MI
В Тюменской области подведены итоги конкурса на звание «Самое безопасное сельское поселение». В категории с численностью населения более тысячи человек рекордсменом по числу участников стал Тюменский район — 13 из 15 представленных МО, сообщает пресс-служба правительства региона.
Фото: сайт правительства Тюменской области

Второе место в номинации у Горьковского муниципального образования, третье — поселок Андреевский.

Так, в Горьковке эксперты оценили работу по обеспечению дорожной безопасности. В прошлом году здесь было построено 4,5 км дорог, 8 км тротуаров и проведено около 7 км уличного освещения. Также здесь появились три новых остановочных комплекса и два комплекса для школьного автобуса. В рамках благоустройства территории с привлечением средств районного бюджета преобразили сквер Молодежный.

В Андреевском тоже большое внимание уделяют безопасности дорожного движения: нанесению линий горизонтальной дорожной разметки, установке и обновлению дорожных знаков, своевременной замене вышедших из строя светильников. Для контроля за порядком в общественных местах установлены камеры видеонаблюдения на зданиях администрации, школы, сельского клуба и спортивного комплекса.

В поселке создана народная дружина. Волонтеры помогают правоохранительным ведомствам патрулировать места повышенной опасности, в том числе водоемы.

С приходом теплого времени года, мэрии всех МО Тюменского района проверяют силы и средства к пожароопасному сезону.

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