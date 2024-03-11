Александр Моор дал поручения по итогам личного приема жителей Ишимского района

Posted 11 марта, 12:28
Published 11 марта, 12:28
Modified Сегодня, 00:33
Updated Сегодня, 00:33
Двор многоквартирного дома № 108 по ул. Малой Садовой в Ишиме будет благоустроен до 20 ноября 2024 года. Такое поручение дал губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам личного приема жителей региона.
«Рядом с нашим домом построен современный, красивый, уютный спортивный городок с беговой дорожкой, футбольным полем, тренажерами. Жильцы восьми соседних многоэтажных домов постоянно занимаются на этой спортплощадке. Огромное спасибо за это. Однако необходимо благоустроить подъездные пути к спортивному городку — там нарушено асфальтовое покрытие», — обратилась к губернатору пенсионерка Галина Донова, жительница Ишима.
Двор будет благоустроен в рамках муниципальной программы по формированию современной городской среды в Ишиме на 2023–2025 годы. Об этом доложил заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин. Запланированы ремонт асфальтового покрытия дворового проезда и обустройство парковки для автотранспорта. Губернатор попросил Галину Донову и других неравнодушных горожан проконтролировать соблюдение сроков и качество ремонтных работ.
Кроме того, в рамках личного приема Александр Моор поручил до конца августа 2024 года отремонтировать помещение для совета ветеранов Плешковского сельского поселения Ишимского района.