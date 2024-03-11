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Posted 11 марта, 12:28

Published 11 марта, 12:28

Modified Сегодня, 00:33

Updated Сегодня, 00:33

Александр Моор дал поручения по итогам личного приема жителей Ишимского района

Александр Моор дал поручения по итогам личного приема жителей Ишимского района

11 марта 2024, 12:28
Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области
Губернатор Тюменской области провел очередной личный прием жителей региона. По его итогам он дал несколько поручений, одно из них касается благоустройства двора в Ишиме и ремонта помещения для пенсионеров-общественников в Плешковском сельском поселении Ишимского района.

Двор многоквартирного дома № 108 по ул. Малой Садовой в Ишиме будет благоустроен до 20 ноября 2024 года. Такое поручение дал губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам личного приема жителей региона.

«Рядом с нашим домом построен современный, красивый, уютный спортивный городок с беговой дорожкой, футбольным полем, тренажерами. Жильцы восьми соседних многоэтажных домов постоянно занимаются на этой спортплощадке. Огромное спасибо за это. Однако необходимо благоустроить подъездные пути к спортивному городку — там нарушено асфальтовое покрытие», — обратилась к губернатору пенсионерка Галина Донова, жительница Ишима.

Двор будет благоустроен в рамках муниципальной программы по формированию современной городской среды в Ишиме на 2023–2025 годы. Об этом доложил заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин. Запланированы ремонт асфальтового покрытия дворового проезда и обустройство парковки для автотранспорта. Губернатор попросил Галину Донову и других неравнодушных горожан проконтролировать соблюдение сроков и качество ремонтных работ.

Кроме того, в рамках личного приема Александр Моор поручил до конца августа 2024 года отремонтировать помещение для совета ветеранов Плешковского сельского поселения Ишимского района.

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