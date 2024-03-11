Александр Моор дал поручения по итогам личного приема жителей Ишимского района

Двор будет благоустроен в рамках муниципальной программы по формированию современной городской среды в Ишиме на 2023–2025 годы. Об этом доложил заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин. Запланированы ремонт асфальтового покрытия дворового проезда и обустройство парковки для автотранспорта. Губернатор попросил Галину Донову и других неравнодушных горожан проконтролировать соблюдение сроков и качество ремонтных работ.