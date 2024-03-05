В Сорокинском районе жители села Ворсиха стали пожарными-добровольцами

Учебные эвакуации в рамках подготовки к пожароопасному сезону прошли в Тюменской области в феврале и марте. Всего в тренировках приняли участие 20 муниципальных районов и шесть городов юга региона. Кроме того, власти региона обеспечили лесные хозяйства новой пожарной техникой, а управление МЧС за счет областного бюджета несколько десятков спецтехники. Также идут регулярные закупки видеокамер, которые помогают не только выявлять очаги горения, но и «вычислять» поджигателей. В этом году видеонаблюдением будет охвачено 76% от всего лесного фонда региона.