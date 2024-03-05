В Сорокинском районе жители села Ворсиха стали пожарными-добровольцами

Posted 5 марта, 04:22
Published 5 марта, 04:22
Modified Сегодня, 22:30
Updated Сегодня, 22:30
В случае необходимости — на помощь придут подразделения федеральной и областной противопожарных служб.
Благодаря совместной работе области, района и сельского поселения в распоряжении команды — здание, пожарный автомобиль и необходимое снаряжение.
Напомним, по всему периметру юга Тюменской области прошли учения по готовности муниципалитетов к предупреждению и ликвидации возможных ЧС.
Учебные эвакуации в рамках подготовки к пожароопасному сезону прошли в Тюменской области в феврале и марте. Всего в тренировках приняли участие 20 муниципальных районов и шесть городов юга региона. Кроме того, власти региона обеспечили лесные хозяйства новой пожарной техникой, а управление МЧС за счет областного бюджета несколько десятков спецтехники. Также идут регулярные закупки видеокамер, которые помогают не только выявлять очаги горения, но и «вычислять» поджигателей. В этом году видеонаблюдением будет охвачено 76% от всего лесного фонда региона.
Напомним, в конце января на пресс-конференции со СМИ губернатор Тюменской области заявил, что в этом году регион может столкнуться с новой волной лесных пожаров. Учитывая это, правительство области уже принимает все возможные меры для борьбы со стихийным бедствием.