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Posted 5 марта, 04:22

Published 5 марта, 04:22

Modified Сегодня, 22:30

Updated Сегодня, 22:30

В Сорокинском районе жители села Ворсиха стали пожарными-добровольцами

В Сорокинском районе жители села Ворсиха стали пожарными-добровольцами

5 марта 2024, 04:22
Фото: Изображение Midjourney
В селе Ворсиха Сорокинского района начала работу добровольная пожарная команда. Под ее защитой — четыре населенных пункта, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В случае необходимости — на помощь придут подразделения федеральной и областной противопожарных служб.

Благодаря совместной работе области, района и сельского поселения в распоряжении команды — здание, пожарный автомобиль и необходимое снаряжение.

Напомним, по всему периметру юга Тюменской области прошли учения по готовности муниципалитетов к предупреждению и ликвидации возможных ЧС.

Учебные эвакуации в рамках подготовки к пожароопасному сезону прошли в Тюменской области в феврале и марте. Всего в тренировках приняли участие 20 муниципальных районов и шесть городов юга региона. Кроме того, власти региона обеспечили лесные хозяйства новой пожарной техникой, а управление МЧС за счет областного бюджета несколько десятков спецтехники. Также идут регулярные закупки видеокамер, которые помогают не только выявлять очаги горения, но и «вычислять» поджигателей. В этом году видеонаблюдением будет охвачено 76% от всего лесного фонда региона.

Напомним, в конце января на пресс-конференции со СМИ губернатор Тюменской области заявил, что в этом году регион может столкнуться с новой волной лесных пожаров. Учитывая это, правительство области уже принимает все возможные меры для борьбы со стихийным бедствием.

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