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Updated Сегодня, 13:55

Замдиректора саратовского лицея грозит журналисту прокуратурой после выхода статьи

19 апреля 2024, 13:19
Замдиректора Озинского лицея строительных технологий и сервиса Саратовской области отправила письмо в социальной сети VK журналисту ИА «Взгляд-инфо» с угрозой обращения в прокуратуру после выхода одной из публикаций издания.

Представитель учебного заведения также является членом общественного совета при райотделе МВД. Она пообещала обратиться в прокуратуру, если редакция не изменит формулировку в статье об аресте Исмаила Мамедова из поселка Модин Озинского района. Фигурант был арестован по делу о покушении на убийство участников массовой драки в Саратове 14 апреля.

По словам представителя учебного заведения, Мамедов не учился в Озинском техникуме, как указывалось в суде, а получил диплом Дергачевского агропромышленного лицея. В своем сообщении она также требует извинений от редакции.

Журналисты ИА «Взгляд-инфо» отнеслись к обращению с иронией. Они напомнили собеседнице о существовании правил деловой переписки, которые предусматривают официальное обращение. Помимо этого, они обратили внимание читателей на то, что на сайте Озинского лицея в открытом доступе опубликован приказ о зачислении Исмаила Мамедова в группу по профессии автомеханик с 1 сентября 2016 года. Наконец, сам фигурант в суде заявил, что окончил техникум в Озинках и получил диплом автомеханика.

Исмаил Мамедов был арестован после участия в массовой драке, в которой, по разным оценкам, приняли участие от 25 до 40 человек. В ходе конфликта Мамедов сел за руль автомобиля и попытался задавить своих оппонентов, в какой-то момент врезавшись в здание. Видео происшествия получило широкое освещение в региональных и федеральных СМИ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений». Мамедову было назначено двухмесячное заключение под стражу. В здании суда его поддерживали несколько десятков земляков, а полиция и Росгвардия усилили охрану для предотвращения возможных попыток освободить подозреваемого.

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