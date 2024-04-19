Замдиректора саратовского лицея грозит журналисту прокуратурой после выхода статьи

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Представитель учебного заведения также является членом общественного совета при райотделе МВД. Она пообещала обратиться в прокуратуру, если редакция не изменит формулировку в статье об аресте Исмаила Мамедова из поселка Модин Озинского района. Фигурант был арестован по делу о покушении на убийство участников массовой драки в Саратове 14 апреля.
По словам представителя учебного заведения, Мамедов не учился в Озинском техникуме, как указывалось в суде, а получил диплом Дергачевского агропромышленного лицея. В своем сообщении она также требует извинений от редакции.
Журналисты ИА «Взгляд-инфо» отнеслись к обращению с иронией. Они напомнили собеседнице о существовании правил деловой переписки, которые предусматривают официальное обращение. Помимо этого, они обратили внимание читателей на то, что на сайте Озинского лицея в открытом доступе опубликован приказ о зачислении Исмаила Мамедова в группу по профессии автомеханик с 1 сентября 2016 года. Наконец, сам фигурант в суде заявил, что окончил техникум в Озинках и получил диплом автомеханика.
Исмаил Мамедов был арестован после участия в массовой драке, в которой, по разным оценкам, приняли участие от 25 до 40 человек. В ходе конфликта Мамедов сел за руль автомобиля и попытался задавить своих оппонентов, в какой-то момент врезавшись в здание. Видео происшествия получило широкое освещение в региональных и федеральных СМИ.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений». Мамедову было назначено двухмесячное заключение под стражу. В здании суда его поддерживали несколько десятков земляков, а полиция и Росгвардия усилили охрану для предотвращения возможных попыток освободить подозреваемого.