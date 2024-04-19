Замдиректора саратовского лицея грозит журналисту прокуратурой после выхода статьи

Журналисты ИА «Взгляд-инфо» отнеслись к обращению с иронией. Они напомнили собеседнице о существовании правил деловой переписки, которые предусматривают официальное обращение. Помимо этого, они обратили внимание читателей на то, что на сайте Озинского лицея в открытом доступе опубликован приказ о зачислении Исмаила Мамедова в группу по профессии автомеханик с 1 сентября 2016 года. Наконец, сам фигурант в суде заявил, что окончил техникум в Озинках и получил диплом автомеханика.