Онлайн-медицина при острой боли

Клиент почувствовал боль в животе, тошноту, началась рвота. Причину своего состояния он объяснить не мог, но к врачу идти не хотел. Так как у него был полис ДМС СОГАЗа, он обратился за онлайн-консультацией. Врач предположил опасное желудочное кровотечение и предложил срочную госпитализацию, но пациент отказался.