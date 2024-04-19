nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 апреля, 09:12

Published 19 апреля, 09:12

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Онлайн-медицина при острой боли

19 апреля 2024, 09:12
Реклама. АО «СОГАЗ» ИНН 7731451749 . erid: LjN8KD3ZS
Как дистанционная консультация врача может помочь при острой боли? Делимся реальным кейсом СОГАЗа.

Клиент почувствовал боль в животе, тошноту, началась рвота. Причину своего состояния он объяснить не мог, но к врачу идти не хотел. Так как у него был полис ДМС СОГАЗа, он обратился за онлайн-консультацией. Врач предположил опасное желудочное кровотечение и предложил срочную госпитализацию, но пациент отказался.

Доктор всё же отправил заявку в скорую помощь, пациента госпитализировали. Диагноз подтвердился. Была проведена срочная операция, чтобы остановить кровотечение.

Врачи онлайн-медицины, скорой помощи и хирурги сработали быстро и слаженно. Благодаря своевременной помощи пациент быстро пошёл на поправку.

Владельцы полиса ДМС от СОГАЗа могут получить консультацию врача в любое время 24/7. Вы можете самостоятельно выбрать наполнение программы «Доктор Лайк» с франшизой и сэкономить ещё больше. Узнайте о возможностях полиса ДМС на сайте СОГАЗа.

Подпишитесь
Тобол на подходе. В Тюменской области ожидается новая волна наводнений
Сегодня, 06:01
Паводки не помогут тюменской Туре избежать обмеления
Вчера, 08:24
«Поток воды небывалой силы!» Экстренную эвакуацию объявили в Абатском районе
Сегодня, 06:30
Будем жариться? Когда в Тюмени отключат отопление?
Вчера, 08:08
«Долой рабство»: тюменец рассказал, почему никогда не возьмет квартиру в ипотеку
Сегодня, 08:52
На майские в Омск. Самые удивительные и нетипичные места, которые можно там увидеть
Сегодня, 08:04
"