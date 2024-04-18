Ученые выяснили, как происходит настройка нейронных сетей мозга

Posted Сегодня, 19:30
Published Сегодня, 19:30
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Updated Сегодня, 19:40
Профессор Питер Шайффеле отметил, что точная настройка восприятия окружающего мира очень важна для адекватного поведения. Однако излишне чувствительная реакция нейронных цепей на раздражители может привести к нарушениям нервной системы — например, эпилепсии. Питер Шайффеле сообщил, что проведенное исследование помогло установить принцип работы механизма, который поддерживает баланс для стабильной работы мозга. И в этом им помогли мыши, пишет ИА RuNews24.Ru..
Мозг состоит из миллиардов связанных нейронов, которые передают сигналы и обрабатывают информацию, получаемую изображениями, звуками и прикосновениями. Нейроны могут быть активными — передавать входные сигналы, а могут быть тормозными — регулировать время и интенсивность потока информации.
Исследователи выяснили, что высокоактивные активные нейроны выделяют белок BMP2, который передает сигналы тормозным нейронам. Это запускает генетическую программу, которая создает новые связи между нейронами, называемые синапсами. Дополнительные синапсы увеличивают воздействие тормозных нейронов и уменьшают активность мозговых сетей.
Таким образом, эта созданная природой система помогает мозгу поддерживать оптимальный уровень чувствительности и предотвращать возникновение нервных нарушений.