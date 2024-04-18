Ученые выяснили, как происходит настройка нейронных сетей мозга

Профессор Питер Шайффеле отметил, что точная настройка восприятия окружающего мира очень важна для адекватного поведения. Однако излишне чувствительная реакция нейронных цепей на раздражители может привести к нарушениям нервной системы — например, эпилепсии. Питер Шайффеле сообщил, что проведенное исследование помогло установить принцип работы механизма, который поддерживает баланс для стабильной работы мозга. И в этом им помогли мыши, пишет ИА RuNews24.Ru..