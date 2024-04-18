Столтенберг — Украине: НАТО не будет помогать живой силой

Posted Сегодня, 19:08
Published Сегодня, 19:08
Modified Сегодня, 19:30
Updated Сегодня, 19:30
Столтенберг выразил готовность НАТО помочь Киеву, но сделал акцент на необходимости взаимной поддержки. Он отметил новый закон о мобилизации в Украине, который расширяет возраст призыва. Также глава альянса выразил уверенность в том, что Киев предпримет нужные шаги для мобилизации достаточного числа людей. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Генсек НАТО поддержал решительные действия Украины по обеспечению необходимого количества военнослужащих и подчеркнул важность активного участия страны в процессе мобилизации и обороны. Он также отметил, что европейские партнеры могут усилить помощь Киеву, но не углубился в детали.