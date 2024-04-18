Столтенберг — Украине: НАТО не будет помогать живой силой

Столтенберг выразил готовность НАТО помочь Киеву, но сделал акцент на необходимости взаимной поддержки. Он отметил новый закон о мобилизации в Украине, который расширяет возраст призыва. Также глава альянса выразил уверенность в том, что Киев предпримет нужные шаги для мобилизации достаточного числа людей. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».