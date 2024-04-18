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Сбер и правительство Москвы создали программу подготовки педагогов на базе «Школы 21»

Сбер и правительство Москвы создали программу подготовки педагогов на базе «Школы 21»

18 апреля 2024, 14:53
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта и запустили программу обучения московских педагогов в «Школе 21», базирующейся на школе цифровых технологий Сбера.

Как пишет rg.ru, цель этой программы заключается в повышении квалификации педагогов в области искусственного интеллекта для последующего использования этих технологий в образовательном процессе.

Герман Греф подчеркнул, что образовательная система полностью опирается на технологии Сбербанка, которые работают независимо ни от кого. Школа продолжает развиваться и уже работает в других регионах страны. Есть планы по выходу на международные рынки. За все время обучения были подготовлены тысячи студентов, которые готовы к работе в новых условиях жизни. Греф также отметил, насколько важно заниматься развитием детей, чтобы у них не было страха будущего и новых технологий.

На первом этапе 200 преподавателей московских колледжей, ведущих подготовку специалистов для ИТ-отрасли, пройдут две образовательные программы в кампусе «Школы 21» в Москве. Первая сотня участников программы уже заканчивает обучение.

Сергей Собянин подчеркнул, что Москва является лидером в применении искусственного интеллекта, цифровизации образования, медицины, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта. Он выразил уверенность в том, что соглашение между Сбербанком и московским правительством станет еще одним шагом к укреплению партнерства. По мнению мэра, Сбербанк не просто крупнейшая финансовая организация в стране, это локомотив развития цифровой культуры и передовых технологий, способствующих повышению конкурентоспособности России.

#Общество
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