Сбер и правительство Москвы создали программу подготовки педагогов на базе «Школы 21»

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Как пишет rg.ru, цель этой программы заключается в повышении квалификации педагогов в области искусственного интеллекта для последующего использования этих технологий в образовательном процессе.
Герман Греф подчеркнул, что образовательная система полностью опирается на технологии Сбербанка, которые работают независимо ни от кого. Школа продолжает развиваться и уже работает в других регионах страны. Есть планы по выходу на международные рынки. За все время обучения были подготовлены тысячи студентов, которые готовы к работе в новых условиях жизни. Греф также отметил, насколько важно заниматься развитием детей, чтобы у них не было страха будущего и новых технологий.
На первом этапе 200 преподавателей московских колледжей, ведущих подготовку специалистов для ИТ-отрасли, пройдут две образовательные программы в кампусе «Школы 21» в Москве. Первая сотня участников программы уже заканчивает обучение.
Сергей Собянин подчеркнул, что Москва является лидером в применении искусственного интеллекта, цифровизации образования, медицины, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта. Он выразил уверенность в том, что соглашение между Сбербанком и московским правительством станет еще одним шагом к укреплению партнерства. По мнению мэра, Сбербанк не просто крупнейшая финансовая организация в стране, это локомотив развития цифровой культуры и передовых технологий, способствующих повышению конкурентоспособности России.