Сбер и правительство Москвы создали программу подготовки педагогов на базе «Школы 21»

Герман Греф подчеркнул, что образовательная система полностью опирается на технологии Сбербанка, которые работают независимо ни от кого. Школа продолжает развиваться и уже работает в других регионах страны. Есть планы по выходу на международные рынки. За все время обучения были подготовлены тысячи студентов, которые готовы к работе в новых условиях жизни. Греф также отметил, насколько важно заниматься развитием детей, чтобы у них не было страха будущего и новых технологий.