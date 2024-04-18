Модульбанк запустил опцию B2B-переводов для российских компаний

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Одна из приоритетных задач на сегодня — обеспечение международных платежей в условиях антироссийских санкций. Новые типы переводов помогут повысить не только эффективность, но и скорость платежей. Такие переводы также имеют надежные методы аутентификации и шифрования, чтобы исключить несанкционированный доступ к финансам. Все вышеперечисленное успешно интегрируются с современными технологиями, такими как блокчейн или ИИ, сообщает gorod55.ru.
Исключением не стали и B2B-переводы. Сегодня они доступны в режиме онлайн из любой точки мира, обеспечивают возможность проведения международных платежей, могут быть автоматизированы и интегрированы с бухгалтерскими и управленческими системами. Такие переводы позволяют сократить издержки на обработку платежей и обмен документами. Эксперты отмечают, что данный механизм безопасен и дает предприятиям представление о состоянии их счетов и истории платежей.
В2В-переводами пользуются многие отечественные крупные банки, в том числе Сбер, ВТБ, Альфа-Банк. В первых числах апреля B2B-переводы через СБП стали доступны клиентам Модульбанка.
Данный вид переводов могут применять ИП, а также юрлица, независимо от действующего тарифа. B2B СБП — аналог банковских переводов по реквизитам, которыми обмениваются юрлица и ИП. Отличие заключается в том, что они доступны постоянно и осуществляются моментально.
Перевести денежные средства достаточно просто: контрагент присылает ссылку или QR-код для оплаты, а предприниматель проходит по этой ссылке или сканирует полученный код. В конце остается только подтвердить платеж в личном кабинете своей кредитной организации.
Директор по продуктам Модульбанка Евгения Васильева рассказала, что B2B-переводы через СБП имеют большое значение для развития рынка. По ее словам, физические лица уже привыкли к мгновенным и круглосуточным переводам, а теперь такой вид переводов для расчетов с контрагентами доступен и юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.