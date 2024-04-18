Модульбанк запустил опцию B2B-переводов для российских компаний

Исключением не стали и B2B-переводы. Сегодня они доступны в режиме онлайн из любой точки мира, обеспечивают возможность проведения международных платежей, могут быть автоматизированы и интегрированы с бухгалтерскими и управленческими системами. Такие переводы позволяют сократить издержки на обработку платежей и обмен документами. Эксперты отмечают, что данный механизм безопасен и дает предприятиям представление о состоянии их счетов и истории платежей.