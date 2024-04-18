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Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Эксперты ИНВИТРО: Нехватка витамина D наблюдается у 51% россиян

Эксперты ИНВИТРО: Нехватка витамина D наблюдается у 51% россиян

18 апреля 2024, 10:54
Фото: Invitro
Отечественная медицинская компания ИНВИТРО провела масштабное исследование, охватившее более 1,1 миллиона пациентов, которые прошли тестирование за последний год. Результаты показали, что дефицит витамина D выявлен у 51% из них.

Особенно высокий процент недостатка этого витамина наблюдается среди детей и подростков до 18 лет (59,6%).

У молодых людей в возрасте от 18 до 45 лет этот показатель составил 53,22%, в то время как у пациентов старше 65 лет он равен 48,3%, пишет newizv.ru.

Среди причин недостатка витамина D — географическое положение страны, загрязнения промышленных городов, что мешает проникновению ультрафиолетовых лучей, а также изменения в образе жизни людей, которые стали меньше времени проводить на свежем воздухе.

При этом проблема затрагивает не только жителей, например, Москвы и Подмосковья, где дефицит выявлен у 48% и 52% населения, на юге России этот показатель ещё выше — 56,8%.

Витамин D играет важную роль в работе иммунной системы, поэтому его недостаток делает организм более уязвимым перед инфекциями. Также увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза, депрессии и раздражительности.

Руководитель отдела медицинской экспертизы ИНВИТРО Екатерина Терентьева подчеркивает, что способность кожи синтезировать витамин D ухудшается с возрастом. И это при том, что основным источником этого витамина для человека является синтез в коже при воздействии ультрафиолетовых лучей, так как в продуктах питания его содержание невелико.

Для определения уровня витамина D необходимо сдать анализ крови. Результаты помогут определить, нужен ли пациенту дополнительный прием витамина. Но важно помнить, что самолечение может быть опасным, поэтому в случае необходимости следует обратиться к специалистам.

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