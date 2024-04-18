Эксперты ИНВИТРО: Нехватка витамина D наблюдается у 51% россиян

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Особенно высокий процент недостатка этого витамина наблюдается среди детей и подростков до 18 лет (59,6%).
У молодых людей в возрасте от 18 до 45 лет этот показатель составил 53,22%, в то время как у пациентов старше 65 лет он равен 48,3%, пишет newizv.ru.
Среди причин недостатка витамина D — географическое положение страны, загрязнения промышленных городов, что мешает проникновению ультрафиолетовых лучей, а также изменения в образе жизни людей, которые стали меньше времени проводить на свежем воздухе.
При этом проблема затрагивает не только жителей, например, Москвы и Подмосковья, где дефицит выявлен у 48% и 52% населения, на юге России этот показатель ещё выше — 56,8%.
Витамин D играет важную роль в работе иммунной системы, поэтому его недостаток делает организм более уязвимым перед инфекциями. Также увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза, депрессии и раздражительности.
Руководитель отдела медицинской экспертизы ИНВИТРО Екатерина Терентьева подчеркивает, что способность кожи синтезировать витамин D ухудшается с возрастом. И это при том, что основным источником этого витамина для человека является синтез в коже при воздействии ультрафиолетовых лучей, так как в продуктах питания его содержание невелико.
Для определения уровня витамина D необходимо сдать анализ крови. Результаты помогут определить, нужен ли пациенту дополнительный прием витамина. Но важно помнить, что самолечение может быть опасным, поэтому в случае необходимости следует обратиться к специалистам.