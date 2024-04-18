Эксперты ИНВИТРО: Нехватка витамина D наблюдается у 51% россиян

Руководитель отдела медицинской экспертизы ИНВИТРО Екатерина Терентьева подчеркивает, что способность кожи синтезировать витамин D ухудшается с возрастом. И это при том, что основным источником этого витамина для человека является синтез в коже при воздействии ультрафиолетовых лучей, так как в продуктах питания его содержание невелико.