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Published Сегодня, 15:31

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

Эксперт: ИИ не лишит работы писателей и журналистов

18 апреля 2024, 15:31
Развитие искусственного интеллекта (ИИ) продолжает прогрессировать, особенно в создании текстов, которые становятся все более похожими на созданные человеком.

Из этого можно сделать предположение, что в будущем ИИ может потеснить профессии, связанные с созданием письменного контента: копирайтер, журналист и писатель.

О своем мнении по этому поводу поделился IT-эксперт Алексей Ермаков. В интервью RuNews24.Ru он отметил, что большие языковые модели — это всего лишь инструмент, и его работа будет зависеть от навыков пользователя. Эксперт добавил, что если у ИИ отберут работу, то только у людей с низкой квалификацией. При этом появятся новые рабочие места для более опытных и квалифицированных специалистов.

Ермаков предложил вспомнить историю человечества и обратить внимание на то, что подобное уже происходило. Например, раньше люди использовали лошадей для транспорта, но затем появились автомобили, и количество рабочих мест, связанных с лошадьми, уменьшилось. Однако появилась потребность в новых специалистах, связанных с производством, эксплуатацией и обслуживанием автомобилей. Также он напомнил о том, как в начале XX века полагали, что роботы полностью заменят людей на производстве, а телевидение вытеснит театр и кино. Однако этого не произошло.

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