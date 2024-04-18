Эксперт: ИИ не лишит работы писателей и журналистов

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Из этого можно сделать предположение, что в будущем ИИ может потеснить профессии, связанные с созданием письменного контента: копирайтер, журналист и писатель.
О своем мнении по этому поводу поделился IT-эксперт Алексей Ермаков. В интервью RuNews24.Ru он отметил, что большие языковые модели — это всего лишь инструмент, и его работа будет зависеть от навыков пользователя. Эксперт добавил, что если у ИИ отберут работу, то только у людей с низкой квалификацией. При этом появятся новые рабочие места для более опытных и квалифицированных специалистов.
Ермаков предложил вспомнить историю человечества и обратить внимание на то, что подобное уже происходило. Например, раньше люди использовали лошадей для транспорта, но затем появились автомобили, и количество рабочих мест, связанных с лошадьми, уменьшилось. Однако появилась потребность в новых специалистах, связанных с производством, эксплуатацией и обслуживанием автомобилей. Также он напомнил о том, как в начале XX века полагали, что роботы полностью заменят людей на производстве, а телевидение вытеснит театр и кино. Однако этого не произошло.