Эксперт: ИИ не лишит работы писателей и журналистов

Ермаков предложил вспомнить историю человечества и обратить внимание на то, что подобное уже происходило. Например, раньше люди использовали лошадей для транспорта, но затем появились автомобили, и количество рабочих мест, связанных с лошадьми, уменьшилось. Однако появилась потребность в новых специалистах, связанных с производством, эксплуатацией и обслуживанием автомобилей. Также он напомнил о том, как в начале XX века полагали, что роботы полностью заменят людей на производстве, а телевидение вытеснит театр и кино. Однако этого не произошло.