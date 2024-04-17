«Сгусток противоречий»: в суде рассматривают дело скандальной тюменской стримерши

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Несмотря на то, что в ходе досудебного следствия с Гулиевой работал адвокат по соглашению, сегодня в суде ее защищал адвокат по назначению, об этом «Нашему городу» рассказал собственный источник, знакомый с ситуацией.
«Пока будет так. Может быть все же вернутся в дело адвокат по соглашению, этот вопрос пока решается», — пояснил инсайдер.
Он также отметил, что был шокирован сообщением от пресс-службу судов Тюменской области, в котором было указано, что в ходе первого заседания представитель центра, где находятся дети, заявил, что их состояние улучшилось и стабилизировалось, а поступили они в центр в «ужасном состоянии».
«Дело в том, что стороной защиты подавался документ, в котором указывалось, что показания сына прямо противоречат обвинению. Старший сын прямо говорит о том, то никто его не истязал», — говорит источник.
Отметим, что в эксклюзивном интервью для «Нашего города» сестра стримерши Жади Манана Исоева также отмечала, что старший сын Гулиевой не выдвигает обвинений своей матери, он скучает по не и ждет встречи. Именно этот фактор сторонники Гулиевой считают значимым и потому рассчитывают на оправдательный приговор.
Напомним, что Алису Гулиеву обвиняют в истязании своих детей из-за видео с ее стрима, которое облетело всю страну. В окончательной редакции Алисе Гулиевой вменяют целый букет статей: 2 эпизода по статье 156 УК РФ, часть 2 статьи 111 УК РФ и часть 2 статьи 117 УК РФ.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как жила Алиса Гулиева до ареста и почему ей пришлось экстренно вывозить своих детей из дома.