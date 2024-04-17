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Published Сегодня, 07:54

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Updated Сегодня, 07:56

В суде рассматривают дело скандальной тюменской стримерши.

«Сгусток противоречий»: в суде рассматривают дело скандальной тюменской стримерши

17 апреля 2024, 07:54
Фото: Объединенная пресс-служба судов Тюменской области.
В суде рассматривают дело скандальной тюменской стримерши.

В суде рассматривают дело скандальной тюменской стримерши

Сегодня в Исетском районном суде состоялось первое заседание по уголовному дело Алисы Гулиевой, известной, как стримерша Жади. Несмотря на целый букет вменяемый статей, инсайдер редакции допускает, что приговор может быть оправдательным.
Сюжет
Суд

Несмотря на то, что в ходе досудебного следствия с Гулиевой работал адвокат по соглашению, сегодня в суде ее защищал адвокат по назначению, об этом «Нашему городу» рассказал собственный источник, знакомый с ситуацией.

«Пока будет так. Может быть все же вернутся в дело адвокат по соглашению, этот вопрос пока решается», — пояснил инсайдер.
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Он также отметил, что был шокирован сообщением от пресс-службу судов Тюменской области, в котором было указано, что в ходе первого заседания представитель центра, где находятся дети, заявил, что их состояние улучшилось и стабилизировалось, а поступили они в центр в «ужасном состоянии».

«Дело в том, что стороной защиты подавался документ, в котором указывалось, что показания сына прямо противоречат обвинению. Старший сын прямо говорит о том, то никто его не истязал», — говорит источник.

Отметим, что в эксклюзивном интервью для «Нашего города» сестра стримерши Жади Манана Исоева также отмечала, что старший сын Гулиевой не выдвигает обвинений своей матери, он скучает по не и ждет встречи. Именно этот фактор сторонники Гулиевой считают значимым и потому рассчитывают на оправдательный приговор.

Напомним, что Алису Гулиеву обвиняют в истязании своих детей из-за видео с ее стрима, которое облетело всю страну. В окончательной редакции Алисе Гулиевой вменяют целый букет статей: 2 эпизода по статье 156 УК РФ, часть 2 статьи 111 УК РФ и часть 2 статьи 117 УК РФ.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, как жила Алиса Гулиева до ареста и почему ей пришлось экстренно вывозить своих детей из дома.

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