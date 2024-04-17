«Сгусток противоречий»: в суде рассматривают дело скандальной тюменской стримерши

Он также отметил, что был шокирован сообщением от пресс-службу судов Тюменской области, в котором было указано, что в ходе первого заседания представитель центра, где находятся дети, заявил, что их состояние улучшилось и стабилизировалось, а поступили они в центр в «ужасном состоянии».