Портфель проектного финансирования Банка ДОМ. РФ превысил 6 трлн рублей

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Всего с использованием средств банка уже построено 9,3 млн кв. м., а текущий портфель позволит профинансировать и возвести еще 74 млн кв. м. При этом 63% приходится на жилищные проекты за пределами столичной агломерации — это более 46 млн кв. м.
«Банк ДОМ.РФ входит в тройку лидеров по объемам кредитования застройщиков и продолжает активно наращивать свою долю на рынке проектного финансирования. I квартал текущего года стал рекордным по количеству подписанных сделок для Алтайского края, Новосибирской и Тюменской областей. В этот период банк впервые заключил сделки с девелоперами в Карачаево-Черкессии, Бурятии и Мурманской области. Мы нацелены на дальнейшее расширение географии бизнес-присутствия и заинтересованы в развитии сотрудничества с девелоперами: практика показывает, что это способствует повышению конкуренции и как следствие — доступности проектного финансирования», — сказал вице-президент Банка ДОМ.РФ Антон Медведев.
По данным портала наш. дом.рф на 17 апреля, в России строится более 108 млн кв. м жилья, из них свыше 96% — с использованием счетов эскроу.