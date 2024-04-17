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Портфель проектного финансирования Банка ДОМ. РФ превысил 6 трлн рублей

Портфель проектного финансирования Банка ДОМ. РФ превысил 6 трлн рублей

17 апреля 2024, 11:17
Фото: 1MI
Портфель проектного финансирования Банка ДОМ.РФ достиг отметки в 6 трлн рублей. Объем новых сделок по итогам I квартала 2024 года в сравнении с аналогичным периодом увеличился на 78% и составил 505 млрд рублей.

Всего с использованием средств банка уже построено 9,3 млн кв. м., а текущий портфель позволит профинансировать и возвести еще 74 млн кв. м. При этом 63% приходится на жилищные проекты за пределами столичной агломерации — это более 46 млн кв. м.

«Банк ДОМ.РФ входит в тройку лидеров по объемам кредитования застройщиков и продолжает активно наращивать свою долю на рынке проектного финансирования. I квартал текущего года стал рекордным по количеству подписанных сделок для Алтайского края, Новосибирской и Тюменской областей. В этот период банк впервые заключил сделки с девелоперами в Карачаево-Черкессии, Бурятии и Мурманской области. Мы нацелены на дальнейшее расширение географии бизнес-присутствия и заинтересованы в развитии сотрудничества с девелоперами: практика показывает, что это способствует повышению конкуренции и как следствие — доступности проектного финансирования», — сказал вице-президент Банка ДОМ.РФ Антон Медведев.

По данным портала наш. дом.рф на 17 апреля, в России строится более 108 млн кв. м жилья, из них свыше 96% — с использованием счетов эскроу.

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