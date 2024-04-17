Kandinsky признали лучшей российской нейросетью по версии TechBullion

Исследование проводилось на основе множества аналитических данных, благодаря которым появлялась возможность оценить достоинства нейросетей не только с точки зрения визуального качества. Аналитики брали в расчет такие факторы, как способность созданного изображения точно отражать основную концепцию или идею промпта, сбалансированность изображения и эстетически приятное размещение его элементов. Кроме того, бралось в расчет то, насколько успешно у модели получилось передать суть техники в случае с промптами, где были указаны определенные художественные стили (импрессионизм, киберпанк и прочие).