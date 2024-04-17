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Kandinsky признали лучшей российской нейросетью по версии TechBullion

Kandinsky признали лучшей российской нейросетью по версии TechBullion

17 апреля 2024, 17:32
Фото: Изображение Midjourney
TechBullion, входящее в число авторитетных изданий Европы, опубликовало итоги эксперимента по детальной оценке десяти передовых нейросетей генерации изображений, сравнив также их мастерство в различных художественных стилях.

Для проведения эксперимента выбирали лишь те сервисы, в основе которых лежат фундаментальные модели собственной разработки, что выявило достаточно ограниченное предложение, где лидируют США, Россия, Индия и КНР. Как сообщает newsnn.ru, результаты эксперимента показывают, насколько огромные технологические и финансовые затраты нужны для создания таких глобальных открытий.

Исследование проводилось на основе множества аналитических данных, благодаря которым появлялась возможность оценить достоинства нейросетей не только с точки зрения визуального качества. Аналитики брали в расчет такие факторы, как способность созданного изображения точно отражать основную концепцию или идею промпта, сбалансированность изображения и эстетически приятное размещение его элементов. Кроме того, бралось в расчет то, насколько успешно у модели получилось передать суть техники в случае с промптами, где были указаны определенные художественные стили (импрессионизм, киберпанк и прочие).

Самой достойной российской нейросетью была названа Kandinsky, презентованная в 2022 году. Эксперты подчеркивают, что преимуществами этой нейросети стали генерация произведений абстрактного искусства, создание визуально потрясающих композиций, приводящих пользователей к созерцательным размышлениям. Для написания подходящих запросов к таким «полотнам» необходима достаточная осведомленность о концепциях абстрактного искусства.

Помимо этого, в топ-10 включили YandexART, которая также служит для создания визуального контента. Она владеет крайне прокачанными навыками генерации образов в различных стилях. Но стоит учитывать, что для достижения оптимального результата придется поработать над подходящими формулировками запросов. Лидерами данного исследования стали модели из США — Midjourney, SDXL Turbo и Dall-E 3.

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