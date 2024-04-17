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Из-за паводка в Тюменской области организуют спецстоянки

Из-за паводка для автомобилей тюменцев организуют стоянки

17 апреля 2024, 02:41
Фото: Изображение Midjourney

Из-за паводка в Тюменской области организуют спецстоянки

На эти стоянки жители Ишима смогут перегнать свои машины, чтобы они не оказались под водой. Их количество и адреса будут определены в ближайшее время.

Для жителей Ишима организуют стоянки, на которых их транспорт переждет паводок. Об этом рассказал губернатор Александр Моор после встречи с жителями города.

«Был вопрос про стоянки, куда на время паводка перегнать свои личные автомобили. В ближайшее время определим адреса, городская администрация их опубликует», — пишет Моор в своем Телеграм-канале.
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Глава региона добавил, что на встрече почти все люди спрашивали, попадут ли их дома в зону подтопления. Поэтому он порекомендовал перестраховаться и эвакуироваться, так как вероятность есть в любом случае.

Ранее «Наш город» сообщал, что дома эвакуированных будет сторожить Росгвардия. Также пункты временного размещения в Ялуторовске и Ишиме оснастили тревожными кнопками.

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