Из-за паводка для автомобилей тюменцев организуют стоянки

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Published Сегодня, 02:41
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Для жителей Ишима организуют стоянки, на которых их транспорт переждет паводок. Об этом рассказал губернатор Александр Моор после встречи с жителями города.
«Был вопрос про стоянки, куда на время паводка перегнать свои личные автомобили. В ближайшее время определим адреса, городская администрация их опубликует», — пишет Моор в своем Телеграм-канале.
Глава региона добавил, что на встрече почти все люди спрашивали, попадут ли их дома в зону подтопления. Поэтому он порекомендовал перестраховаться и эвакуироваться, так как вероятность есть в любом случае.
Ранее «Наш город» сообщал, что дома эвакуированных будет сторожить Росгвардия. Также пункты временного размещения в Ялуторовске и Ишиме оснастили тревожными кнопками.