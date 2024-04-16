Тюменская Росгвардия будет сторожить дома эвакуированных

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Руководство и личный состав Росгвардии проводят мероприятия по предупреждению паводка в Тюменской области. Они обеспечивают порядок и охрану домов и имущества эвакуированных тюменцев.
Тревожной кнопкой оснастили и ПВР в Ишиме и Ялуторовске. Росгвардейцы информируют население о возможности возникновения опасной ситуации.
Также, сотрудники Росгвардии принимают у жителей оружие на временное хранение.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области дом местных жителей сделали дамбой.