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Тюменская Росгвардия будет сторожить дома эвакуированных

Тюменская Росгвардия будет сторожить дома эвакуированных

16 апреля 2024, 16:16
Фото: 1MI
Росгвардия помогает жителям муниципалитетов Тюменской области, попадающих в зону подтопления, пишет информцентр Правительства.

Руководство и личный состав Росгвардии проводят мероприятия по предупреждению паводка в Тюменской области. Они обеспечивают порядок и охрану домов и имущества эвакуированных тюменцев.

Тревожной кнопкой оснастили и ПВР в Ишиме и Ялуторовске. Росгвардейцы информируют население о возможности возникновения опасной ситуации.

Также, сотрудники Росгвардии принимают у жителей оружие на временное хранение.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области дом местных жителей сделали дамбой.

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