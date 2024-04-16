Эксперт назвал самый выгодный вариант инвестиций для тюменцев в 2024 году

Рожанковский отмечает, что в последнее время фондовый рынок, к сожалению, стал привлекательным для «инфоцыган», которые на деле не разбираются в нюансах работы этой системы. Такие «специалисты» порочат общее впечатление и репутацию компаний, которые серьезно подходят к работе с фондовым рынком и специализируются на нем на протяжении многих лет. К тому же «инфоцыгане» складывают общее негативное представление о работе фондового рынка.