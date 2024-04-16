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Эксперт назвал самый выгодный вариант инвестиций для тюменцев в 2024 году

Эксперт назвал самый выгодный вариант инвестиций для тюменцев в 2024 году

16 апреля 2024, 12:40
Фото: 1MI
Эксперт назвал самый выгодный вариант инвестиций для тюменцев в 2024 году
Постоянная инфляция пугает жителей региона и многие не знают, как сохранить накопленные деньги, чтобы они в скором времени не обесценились. Многие тюменцы боятся фондовых рынков, однако, как уверяет экономист Владимир Рожанковский, преодоление этого страха может обернуться солидной выгодой.

Инвестиции в акции особенно привлекательны тем, что подходят всем желающим и помогают получать пассивный доход, такого мнения придерживается экономист Владимир Рожанковский, журналистам newia.ru он рассказал о том, как собрать свой портфель, исходя их вкусов и возможностей.

Как начать инвестировать — инструкция для новичков

Рожанковский отмечает, что в последнее время фондовый рынок, к сожалению, стал привлекательным для «инфоцыган», которые на деле не разбираются в нюансах работы этой системы. Такие «специалисты» порочат общее впечатление и репутацию компаний, которые серьезно подходят к работе с фондовым рынком и специализируются на нем на протяжении многих лет. К тому же «инфоцыгане» складывают общее негативное представление о работе фондового рынка.

Именно распространение горе-специалистов часто отталкивает новичков от инвестиций. Однако специалист уверен, что каждый желающий может найти профессионала, который покажет, как на самом деле живет этот рынок и какую прибыль он может приносить.

Так, искать специалистов стоит через поисковую строку, указывая фамилии и названия компаний, специализирующихся на соответствующих услугах. Однако к советам найденного специалиста относиться стоит с осторожностью, важно помнить, что ключевое решение за вами.

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Куда вкладывать деньги в 2024 году?

Экономист Владимир Рожанковский отмечает, что фондовый рынок это не статичная область, а полноценный живой организм со своими изменениями и течениями. А потому одни тренды постепенно сменяют другие и нельзя назвать «рабочий метод» на все времена. В разные годы на рынке популярностью пользовались акции и сектора отличные от предыдущих.

«Сейчас мы с вами живём в эпоху повышенной инфляции. А это значит, что спросом пользуются твёрдые активы. В последние время особенно популярными стали производители драгметаллов», — рассказывает эксперт.

Он также подчеркивает, что на данный момент одним из недооцененных, но интересных объектов инвестиций является Южуралзолото. Эта компания достаточно недавно на рынке — ее заметили с ноября прошлого года.

Однако оценивать рынок нужно здраво. Начинающим инвесторам стоит придерживаться рекомендаций более опытных специалистов, чтобы понять, куда стоит инвестировать и какие суммы необходимо вкладывать. К фондовому рынку нужно относится, как к способу получения пассивного дохода и сохранению средств от инфляции.

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