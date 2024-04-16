Эксперт назвал самый выгодный вариант инвестиций для тюменцев в 2024 году

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Инвестиции в акции особенно привлекательны тем, что подходят всем желающим и помогают получать пассивный доход, такого мнения придерживается экономист Владимир Рожанковский, журналистам newia.ru он рассказал о том, как собрать свой портфель, исходя их вкусов и возможностей.
Рожанковский отмечает, что в последнее время фондовый рынок, к сожалению, стал привлекательным для «инфоцыган», которые на деле не разбираются в нюансах работы этой системы. Такие «специалисты» порочат общее впечатление и репутацию компаний, которые серьезно подходят к работе с фондовым рынком и специализируются на нем на протяжении многих лет. К тому же «инфоцыгане» складывают общее негативное представление о работе фондового рынка.
Именно распространение горе-специалистов часто отталкивает новичков от инвестиций. Однако специалист уверен, что каждый желающий может найти профессионала, который покажет, как на самом деле живет этот рынок и какую прибыль он может приносить.
Так, искать специалистов стоит через поисковую строку, указывая фамилии и названия компаний, специализирующихся на соответствующих услугах. Однако к советам найденного специалиста относиться стоит с осторожностью, важно помнить, что ключевое решение за вами.
Экономист Владимир Рожанковский отмечает, что фондовый рынок это не статичная область, а полноценный живой организм со своими изменениями и течениями. А потому одни тренды постепенно сменяют другие и нельзя назвать «рабочий метод» на все времена. В разные годы на рынке популярностью пользовались акции и сектора отличные от предыдущих.
«Сейчас мы с вами живём в эпоху повышенной инфляции. А это значит, что спросом пользуются твёрдые активы. В последние время особенно популярными стали производители драгметаллов», — рассказывает эксперт.
Он также подчеркивает, что на данный момент одним из недооцененных, но интересных объектов инвестиций является Южуралзолото. Эта компания достаточно недавно на рынке — ее заметили с ноября прошлого года.
Однако оценивать рынок нужно здраво. Начинающим инвесторам стоит придерживаться рекомендаций более опытных специалистов, чтобы понять, куда стоит инвестировать и какие суммы необходимо вкладывать. К фондовому рынку нужно относится, как к способу получения пассивного дохода и сохранению средств от инфляции.