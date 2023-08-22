Тюменцы распродают свой бизнес из-за малой прибыли и ссоры с партнерами

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Всё чаще предприниматели избавляются от предприятий общепита, салонов красоты и даже строительных компаний. Руководитель «Бизнес Маркет» Андрей Попов назвал топ-3 причин, по которым предприниматели принимают решение избавиться от успешного и зачастую приносящего неплохую прибыль бизнеса.
Прибыль организации теперь небольшая или существенно снизилась. Именно поэтому возникает представление о «потолке».
«Те, кому мало денег, продают, меняют сферу интересов», — сообщил Попов изданию Ура.ру.
Некоторые предприниматели желают масштабироваться. В Тюменской области часто продают бизнес, чтобы в новом регионе купить другое действующее предприятие. Если человек не умеет вести дела, переезд ему поможет увеличить доходы.
Третья причина в топе — ссора между бывшими компаньонами. Часто происходит раздел бизнеса при конфликте интересов партнеров, особенно если партнеры являются супругами.
Ранее «Наш город» сообщал, что Тюменские бизнесмены избавляются от легкового коммерческого транспорта. На прошлой неделе бизнесмен из Тюмени решил продать сразу 8 машин «Рено Логан». На транспортных средствах установлено газовое оборудование, машины приспособлены для работы в такси.