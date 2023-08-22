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Тюменцы распродают свой бизнес из-за малой прибыли и ссоры с партнерами

Тюменцы распродают свой бизнес из-за малой прибыли и ссоры с партнерами

22 августа 2023, 10:30
Фото: 1MI
Тюменскую область захлестнула новая волна продаж организаций и предприятий. Всё началось в 2020 году из-за эпидемии. Теперь продажи вернулись с новой силой из-за санкций.

Всё чаще предприниматели избавляются от предприятий общепита, салонов красоты и даже строительных компаний. Руководитель «Бизнес Маркет» Андрей Попов назвал топ-3 причин, по которым предприниматели принимают решение избавиться от успешного и зачастую приносящего неплохую прибыль бизнеса.

Бизнес стал не интересен

Прибыль организации теперь небольшая или существенно снизилась. Именно поэтому возникает представление о «потолке».

«Те, кому мало денег, продают, меняют сферу интересов», — сообщил Попов изданию Ура.ру.

Желание расширить бизнес

Некоторые предприниматели желают масштабироваться. В Тюменской области часто продают бизнес, чтобы в новом регионе купить другое действующее предприятие. Если человек не умеет вести дела, переезд ему поможет увеличить доходы.

Ссора партнеров по бизнесу

Третья причина в топе — ссора между бывшими компаньонами. Часто происходит раздел бизнеса при конфликте интересов партнеров, особенно если партнеры являются супругами.

Ранее «Наш город» сообщал, что Тюменские бизнесмены избавляются от легкового коммерческого транспорта. На прошлой неделе бизнесмен из Тюмени решил продать сразу 8 машин «Рено Логан». На транспортных средствах установлено газовое оборудование, машины приспособлены для работы в такси.

Тюменцы спешно продают бизнес связанный с такси и арендой машин
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#Общество#Бизнес#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы
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