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Posted 15 апреля, 12:23

Published 15 апреля, 12:23

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Тюменские врачи помогают исправить деформации грудной клетки у детей

Тюменские врачи помогают исправить деформации грудной клетки у детей

15 апреля 2024, 12:23
Фото: 1MI
В Тюменской областной больнице №3 работает врач-торакальный хирург, который помогает детям с деформациями грудной клетки. Данная патология считается одним из самых распространенных врожденных дефектов, и чем раньше начать ее лечение, тем успешнее будет результат, отметили в депздраве региона.
Фото: департамент здравоохранения Тюменской области/телеграм

На лечение в ОБ №3 дети попадают по направлению от педиатра или хирурга. Диагностика деформации грудной клетки проводится путем физического осмотра и исследований грудной клетки, таких как рентген и КТ. На основании полученных данных торакальный хирург медучреждения Мустахим Сатывалдаев оценивает тяжесть деформации, сопутствующие заболевания и общее состояние здоровья ребенка. На сегодня под его наблюдением находятся 30 юных пациентов.

В легких случаях доктор назначает консервативное лечение — ортрезы (бандажи) и зарядку для укрепления мышц. В более сложных случаях может понадобиться хирургические вмешательства.

«Раннее обнаружение и лечение деформации грудной клетки очень важно. Своевременное вмешательство может предотвратить прогрессирование, облегчить дыхание и улучшить общее самочувствие», — пояснил Мустахим Сатывалдаев.

Стоит отметить, что одним из приоритетных направлений в работе правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена областная собственная программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

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