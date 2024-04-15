Тюменские врачи помогают исправить деформации грудной клетки у детей

Posted 15 апреля, 12:23
Published 15 апреля, 12:23
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
На лечение в ОБ №3 дети попадают по направлению от педиатра или хирурга. Диагностика деформации грудной клетки проводится путем физического осмотра и исследований грудной клетки, таких как рентген и КТ. На основании полученных данных торакальный хирург медучреждения Мустахим Сатывалдаев оценивает тяжесть деформации, сопутствующие заболевания и общее состояние здоровья ребенка. На сегодня под его наблюдением находятся 30 юных пациентов.
В легких случаях доктор назначает консервативное лечение — ортрезы (бандажи) и зарядку для укрепления мышц. В более сложных случаях может понадобиться хирургические вмешательства.
«Раннее обнаружение и лечение деформации грудной клетки очень важно. Своевременное вмешательство может предотвратить прогрессирование, облегчить дыхание и улучшить общее самочувствие», — пояснил Мустахим Сатывалдаев.
Стоит отметить, что одним из приоритетных направлений в работе правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена областная собственная программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».