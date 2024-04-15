Тюменские врачи помогают исправить деформации грудной клетки у детей

На лечение в ОБ №3 дети попадают по направлению от педиатра или хирурга. Диагностика деформации грудной клетки проводится путем физического осмотра и исследований грудной клетки, таких как рентген и КТ. На основании полученных данных торакальный хирург медучреждения Мустахим Сатывалдаев оценивает тяжесть деформации, сопутствующие заболевания и общее состояние здоровья ребенка. На сегодня под его наблюдением находятся 30 юных пациентов.