Из-за паводка тюменцам рекомендуют сдать оружие на временное хранение

Управление Росгвардии по Тюменской области рекомендует людям, дома которых оказались в зоне возможного затопления, сдать оружие и боеприпасы на временное хранение в правоохранительные органы, чтобы избежать их утрат и краж. Для этого нужно обратиться в ближайшее отделение МВД или подразделение лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии.