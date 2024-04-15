Из-за паводка тюменцам рекомендуют сдать оружие на временное хранение

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Управление Росгвардии по Тюменской области рекомендует людям, дома которых оказались в зоне возможного затопления, сдать оружие и боеприпасы на временное хранение в правоохранительные органы, чтобы избежать их утрат и краж. Для этого нужно обратиться в ближайшее отделение МВД или подразделение лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии.
Адрес отделения лицензионно-разрешительной работы по Тобольскому, Вагайскому, Уватскому и Ярковскому районам — Тобольск, улица Семена Ремезова, дом №45а. Телефон: 8-345-624-00-52.
Адрес отделения по Абатскому, Викуловскому, Ишимскому, Казанскому, Сорокинскому и Сладковскому районам — Ишим, улица Ленина, дом №39. Телефон: 8-345-517-96-12.
Адрес отделения по Ялуторовскому, Заводоуковскому, Исетскому и Упоровскому районам — Ялуторовск, улица Первомайская, дом №18. Телефон: 8-345-353-24-01.
Ранее «Наш город» сообщал, что центр помощи бездомным животным «Право на жизнь» ищет людей, готовых помочь с перевозкой животных. Волонтеры также предлагают тюменцам взять кошку или собаку на временную передержку.