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Published Сегодня, 06:18

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Updated Сегодня, 06:20

Тюменцам рекомендуют сдать оружие на хранение из-за паводка

Из-за паводка тюменцам рекомендуют сдать оружие на временное хранение

15 апреля 2024, 06:18
Фото: 1MI

Тюменцам рекомендуют сдать оружие на хранение из-за паводка

Тюменцы, чьи дома находятся в зоне возможного подтопления, рискуют потерять оружие из-за потопа или грабителей. На хранение можно сдать не только само оружие, но и боеприпасы.

Управление Росгвардии по Тюменской области рекомендует людям, дома которых оказались в зоне возможного затопления, сдать оружие и боеприпасы на временное хранение в правоохранительные органы, чтобы избежать их утрат и краж. Для этого нужно обратиться в ближайшее отделение МВД или подразделение лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии.

Адрес отделения лицензионно-разрешительной работы по Тобольскому, Вагайскому, Уватскому и Ярковскому районам — Тобольск, улица Семена Ремезова, дом №45а. Телефон: 8-345-624-00-52.

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Адрес отделения по Абатскому, Викуловскому, Ишимскому, Казанскому, Сорокинскому и Сладковскому районам — Ишим, улица Ленина, дом №39. Телефон: 8-345-517-96-12.

Адрес отделения по Ялуторовскому, Заводоуковскому, Исетскому и Упоровскому районам — Ялуторовск, улица Первомайская, дом №18. Телефон: 8-345-353-24-01.

Ранее «Наш город» сообщал, что центр помощи бездомным животным «Право на жизнь» ищет людей, готовых помочь с перевозкой животных. Волонтеры также предлагают тюменцам взять кошку или собаку на временную передержку.

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