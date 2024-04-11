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На Тюмень надвигается штормовой ветер

На Тюмень надвигается штормовой ветер

11 апреля 2024, 01:11
Фото: 1MI
На юге Тюменской области в четверг, 11 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода, в отдельный районах небольшие осадки в виде дождя, ветер до 5-10 м/с, с порывами до 16 м/с. Днем температура воздуха составит +3…+8, местами до -2, в ночные часы термометры покажут +3…-2, местами до -8.

В Тюмени 11 апреля синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, дождь в ночные часы, ветер до 3,9-5 м/с. Утром 0…+4, к полудню воздух столбики термометров поднимутся до +6. В темное время суток температура воздуха составит +2…+5.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:39, закат в 19:38 продолжительность дня 13 часов 59 минут.

В Тобольске 11 апреля синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, снег в утром, дождь в ночные часы, ветер до 4-6,5 м/с. Утром и днем -3…0, в темное время суток температура воздуха составит -2…-1.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:26, закат в 19:29 продолжительность дня 14 часов 3 минуты.

В Ялуторовске 11 апреля ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 4,5-6,4 м/с. В утренние часы термометры покажут -1…+3, днем до +5. В темное время суток ожидается до +3…+2.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:37 закат в 19:34 продолжительность дня 13 часов 57 минут.

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В Заводоуковске 11 апреля ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 4-5,6 м/с. В утренние часы термометры покажут -2…+3, днем воздух прогреется до +6. В вечерние и ночные часы температура воздуха составит +1…+3.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:36, закат в 19:32 продолжительность дня 13 часов 56 минут.

В Ишиме 11 апреля ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 3,7-5,3 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -3…+4. В темное время суток температура воздуха составит -4… -1.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:26, закат в 19:20 продолжительность дня 13 часов 54 минуты.

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