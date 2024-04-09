МЧС направит вертолеты в Тюменскую область для эвакуации жителей

В Тюменской области в зоне риска находятся Ишимский, Абатский, Викуловский, Казанский, Тобольский районы. По мнению экспертов, крупные субъекты Тюменской области, такие как Ишим, Заводоуковск и Тобольск, от паводка пострадают меньше, нежели деревни и села — в городах имеются водозаградительные постройки.