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МЧС направит в Тюмень тяжелую авиацию для эвакуации

МЧС направит вертолеты в Тюменскую область для эвакуации жителей

9 апреля 2024, 04:04
Фото: 1MI

МЧС направит в Тюмень тяжелую авиацию для эвакуации

МЧС России направит тяжелую авиацию для эвакуации и доставки грузов в Тюменскую область. Ведомство сосредоточит группировку сил в местах возможного осложнения обстановки в регионе. Об этом сообщил глава МСЧС России Александр Куренков.
«На сегодняшний день на территории ряда субъектов Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов в результате прохождения весеннего половодья в зоне затопления уже оказались десятки населенных пунктов», — отметил глава Куренков.

И призвал граждан серьезно отнестись к прогнозам подтопления и эвакуироваться до прихода воды.

«Стихию можно переждать у родственников или в пунктах временного размещения», — отметил Куренков.

В Тюменской области в зоне риска находятся Ишимский, Абатский, Викуловский, Казанский, Тобольский районы. По мнению экспертов, крупные субъекты Тюменской области, такие как Ишим, Заводоуковск и Тобольск, от паводка пострадают меньше, нежели деревни и села — в городах имеются водозаградительные постройки.

Глава МЧС России Куренков посетит Тюменскую область
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Накануне губернатор Тюменской области объявил на территории региона режим ЧС в связи с паводком.

«Мы устанавливаем режим ЧС заблаговременно. Это позволит более оперативно реагировать на обстановку, которая складывается на реках. Обстановка на реках региона в данный момент спокойная и контролируемая, но специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по паводку прогнозируется высокий уровень воды в реках Ишим и Тобол», — сообщил губернатор.

Ранее глава региона заявлял, что подготовка к паводку в Тюменской области была начата заблаговременно. Подготовлена группировка по реагированию на возможные ЧС (12 тысяч человек), порядка 2,6 тысячи единиц техники, 194 единиц плавсредств.

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