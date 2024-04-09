МЧС направит вертолеты в Тюменскую область для эвакуации жителей

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
«На сегодняшний день на территории ряда субъектов Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов в результате прохождения весеннего половодья в зоне затопления уже оказались десятки населенных пунктов», — отметил глава Куренков.
И призвал граждан серьезно отнестись к прогнозам подтопления и эвакуироваться до прихода воды.
«Стихию можно переждать у родственников или в пунктах временного размещения», — отметил Куренков.
В Тюменской области в зоне риска находятся Ишимский, Абатский, Викуловский, Казанский, Тобольский районы. По мнению экспертов, крупные субъекты Тюменской области, такие как Ишим, Заводоуковск и Тобольск, от паводка пострадают меньше, нежели деревни и села — в городах имеются водозаградительные постройки.
Накануне губернатор Тюменской области объявил на территории региона режим ЧС в связи с паводком.
«Мы устанавливаем режим ЧС заблаговременно. Это позволит более оперативно реагировать на обстановку, которая складывается на реках. Обстановка на реках региона в данный момент спокойная и контролируемая, но специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по паводку прогнозируется высокий уровень воды в реках Ишим и Тобол», — сообщил губернатор.
Ранее глава региона заявлял, что подготовка к паводку в Тюменской области была начата заблаговременно. Подготовлена группировка по реагированию на возможные ЧС (12 тысяч человек), порядка 2,6 тысячи единиц техники, 194 единиц плавсредств.