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Posted 5 апреля, 01:07

Published 5 апреля, 01:07

Modified 5 апреля, 01:07

Updated 5 апреля, 01:07

В Тюмени резко изменится погода: +18 сменит -15

В Тюмени резко изменится погода: +18 сменит -15

5 апреля 2024, 01:07
Фото: 1MI
На юге Тюменской области в пятницу, 5 апреля, ожидается по-весеннему теплая погода. Синоптики обещают малооблачную погоду, днем до +13…+18, ветер 6-11 м/с. В темное время суток метеорологи прогнозируют резкое похолодание — до 0…+5.

В отдельных районах вероятны гололедно-изморозевые отложения, ожидается усиление ветра до 12-17 м/с, осадки в виде снега.

В ночь с субботы на воскресенье и вовсе столбики термометров опустятся до -4…-9, местами до -15.

В Тюмени 5 апреля синоптики обещают солнечную погоду в течение дня, ветер до 4,9 м/с. Утром +5…+12, к полудню воздух столбики термометров поднимутся до +17. В темное время суток температура воздуха составит +6…+11.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 5:55, закат в 19:25 продолжительность дня 13 часов 30 минут.

В Тобольске 5 апреля синоптики обещают малооблачную погоду, ветер до 4,1 м/с. Утром +4…+10, днем до +16…+14. В темное время суток температура воздуха составит +2…+9.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 5:42, закат в 19:15 продолжительность дня 13 часов 34 минуты.

В Ялуторовске 5 апреля ожидается малооблачная погода, ветер до 6 м/с. В утренние часы термометры покажут +3…+10, днем потеплеет до +12…+16. В темное время суток ожидается до +4…+9.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 5:53 закат в 19:21 продолжительность дня 13 часов 28 минут.

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В Заводоуковске 5 апреля ожидается солнечная погода, ветер до 4,5 м/с. В утренние часы термометры покажут +3…+11, днем воздух прогреется до +13…+16. В вечерние и ночные часы температура воздуха составит +9…+4.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 5:52, закат в 19:20 продолжительность дня 13 часов 28 минут.

В Ишиме 5 апреля ожидается малооблачная погода, ветер до 3,7 м/с. В утренние часы термометры покажут +1…+7, к полудню воздух прогреется до +8…+11. В темное время суток температура воздуха составит +5… +1.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 5:41, закат в 19:08 продолжительность дня 13 часов 27 минут.

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