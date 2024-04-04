Облава в кафе. В Тюменских заведениях силовики задержали десятки мигрантов

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
В Тюменских кафе и ресторанах сотрудники силовых ведомств задержали десятки нелегальных мигрантов. Об этом сообщает информационный портал «URA.RU» со ссылкой на УМВД по Тюменской области. В общей сложности вычислить силовикам удалось больше 20 нелегалов.
Как сообщили в пресс-службе УМВД, силовики нагрянули вечером в кафе, где чаще всего собираются приезжие из стран СНГ. Кроме 21 одного гражданина, грубо нарушающих миграционное законодательство выявили сотрудники и тех, кто не имел документы, разрешающие пребывание в России с истекшим сроком годности.
Напомним, это уже вторая проверка мигрантов сотрудниками полиции. До этого на наличие необходимых для пребывания в стране документов проверили работников строек и таксистов.