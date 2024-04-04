Облава в кафе. В Тюменских заведениях силовики задержали десятки мигрантов

Как сообщили в пресс-службе УМВД, силовики нагрянули вечером в кафе, где чаще всего собираются приезжие из стран СНГ. Кроме 21 одного гражданина, грубо нарушающих миграционное законодательство выявили сотрудники и тех, кто не имел документы, разрешающие пребывание в России с истекшим сроком годности.