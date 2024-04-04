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Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Облава в кафе. В Тюменских заведениях силовики задержали десятки мигрантов

Облава в кафе. В Тюменских заведениях силовики задержали десятки мигрантов

4 апреля 2024, 12:52

Облава в кафе. В Тюменских заведениях силовики задержали десятки мигрантов

Это еще одно профилактическое мероприятие по проверки мигрантов на соблюдение миграционного законодательства. Многие задержанные, как выяснилось, его нарушали

В Тюменских кафе и ресторанах сотрудники силовых ведомств задержали десятки нелегальных мигрантов. Об этом сообщает информационный портал «URA.RU» со ссылкой на УМВД по Тюменской области. В общей сложности вычислить силовикам удалось больше 20 нелегалов.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, силовики нагрянули вечером в кафе, где чаще всего собираются приезжие из стран СНГ. Кроме 21 одного гражданина, грубо нарушающих миграционное законодательство выявили сотрудники и тех, кто не имел документы, разрешающие пребывание в России с истекшим сроком годности.

Напомним, это уже вторая проверка мигрантов сотрудниками полиции. До этого на наличие необходимых для пребывания в стране документов проверили работников строек и таксистов.

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