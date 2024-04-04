Полная изоляция. В двух населенных пунктах Тюменской области ввели карантин

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
В Тюменской области выявили два новых очага бешенства. Об этом сообщает Информационный центр правительства. Действовать ограничения будут до конца расследования специалистами. Коснулись ограничения деревни Решетниково Тюменского района, а также села Боково Викуловского района.
В этих местах теперь полностью запрещены любые ярмарки, выставки и сборы, связанные с перевозкой или демонстрацией животных, а также отлов диких животных с последующей их перевозкой за пределы места обитания в зоопарки или другие места большого скопления людей.