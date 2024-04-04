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Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Полная изоляция. В двух населенных пунктах Тюменской области ввели карантин

4 апреля 2024, 13:17

Полная изоляция. В двух населенных пунктах Тюменской области ввели карантин

Связано это с обнаружением на местах новых очагов бешенства, ограничения будут действовать до конца проведения расследования региональным Роспотребнадзором.

В Тюменской области выявили два новых очага бешенства. Об этом сообщает Информационный центр правительства. Действовать ограничения будут до конца расследования специалистами. Коснулись ограничения деревни Решетниково Тюменского района, а также села Боково Викуловского района.

В этих местах теперь полностью запрещены любые ярмарки, выставки и сборы, связанные с перевозкой или демонстрацией животных, а также отлов диких животных с последующей их перевозкой за пределы места обитания в зоопарки или другие места большого скопления людей.

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