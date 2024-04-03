В Калининграде врачи провели уникальную операцию годовалому ребенку

Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
С самого рождения у ребенка была генетическая аномалия — его лобная кость имела необычную треугольную форму из-за преждевременного закрытия шва. Хирургическое вмешательство продолжалось около пяти часов, пишет RuNews24.Ru.
Для выполнения этой операции требовалось сделать очень точные и деликатные манипуляции в области нейрохирургии и челюстно-лицевой хирургии.
Появление новых методик позволяет улучшить такие операции благодаря использованию современного медицинского оборудования.
«У нас есть в наличии все необходимые инструменты, которые позволяют выполнять краниопластику любой сложности. Поэтому проведенное вмешательство по этой методике стало первым в регионе», — объяснил нейрохирург Сергей Макаров.
На данный момент ребенок чувствует себя хорошо, отрицательных последствий операции не наблюдается. Процесс восстановления проходит без каких-либо проблем.