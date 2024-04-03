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Posted Сегодня, 18:08

Published Сегодня, 18:08

Modified Сегодня, 18:11

Updated Сегодня, 18:11

В Калининграде врачи провели уникальную операцию годовалому ребенку

3 апреля 2024, 18:08
Врачи-нейрохирурги из Калининграда вновь продемонстрировали свою профессиональную искусность, проведя уникальную операцию на голове годовалому малышу.

С самого рождения у ребенка была генетическая аномалия — его лобная кость имела необычную треугольную форму из-за преждевременного закрытия шва. Хирургическое вмешательство продолжалось около пяти часов, пишет RuNews24.Ru.

Для выполнения этой операции требовалось сделать очень точные и деликатные манипуляции в области нейрохирургии и челюстно-лицевой хирургии.

Появление новых методик позволяет улучшить такие операции благодаря использованию современного медицинского оборудования.

«У нас есть в наличии все необходимые инструменты, которые позволяют выполнять краниопластику любой сложности. Поэтому проведенное вмешательство по этой методике стало первым в регионе», — объяснил нейрохирург Сергей Макаров.

На данный момент ребенок чувствует себя хорошо, отрицательных последствий операции не наблюдается. Процесс восстановления проходит без каких-либо проблем.

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