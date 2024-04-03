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Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

Тюменцы вспомнили погибших 12 лет назад в авиакатастрофе под Горьковкой

3 апреля 2024, 10:31
Каждый год жители Тюменской области вспоминают о трагической авиакатастрофе, произошедшей 2 апреля 2012 года. Пассажирский самолет АТR-72 компании «ЮТэйр» вылетел из аэропорта Рощино и разбился неподалеку от взлетно-посадочной полосы.

Этот рейс должен был доставить пассажиров в Сургут, однако через полторы минуты после взлета самолет упал возле деревни Горьковка Тюменского района и загорелся. В результате трагедии погибли 33 человека, включая весь экипаж и 29 пассажиров. Выжили лишь 10 человек.

Тюменцы не остались равнодушными к этому горю. Они сдавали кровь, оказывали любую помощь родственникам погибших и пострадавших. Вспоминать об авиакатастрофе тюменцы продолжают даже спустя 12 лет, пишет «КП-Тюмень». Ведь многие в одно мгновение потеряли своих близких — детей, супругов, коллег…

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