Тюменцы вспомнили погибших 12 лет назад в авиакатастрофе под Горьковкой

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
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Updated Сегодня, 10:47
Этот рейс должен был доставить пассажиров в Сургут, однако через полторы минуты после взлета самолет упал возле деревни Горьковка Тюменского района и загорелся. В результате трагедии погибли 33 человека, включая весь экипаж и 29 пассажиров. Выжили лишь 10 человек.
Тюменцы не остались равнодушными к этому горю. Они сдавали кровь, оказывали любую помощь родственникам погибших и пострадавших. Вспоминать об авиакатастрофе тюменцы продолжают даже спустя 12 лет, пишет «КП-Тюмень». Ведь многие в одно мгновение потеряли своих близких — детей, супругов, коллег…