Тюменцы вспомнили погибших 12 лет назад в авиакатастрофе под Горьковкой

Этот рейс должен был доставить пассажиров в Сургут, однако через полторы минуты после взлета самолет упал возле деревни Горьковка Тюменского района и загорелся. В результате трагедии погибли 33 человека, включая весь экипаж и 29 пассажиров. Выжили лишь 10 человек.