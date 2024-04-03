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Published Сегодня, 15:14

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

Овердрафт на дебетовых картах: ловушка или выгода?

3 апреля 2024, 15:14
Многие люди считают, что дебетовые карты безопасны. Однако Ольга Тарасова, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, предупреждает об их скрытой опасности — функции «овердрафт», когда можно совершать покупки на сумму, превышающую баланс на счете. Фактически, это — выдача мгновенного займа.

При этом проценты по овердрафту значительно выше, чем по кредиткам, рассказала эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Обычные кредитные продукты подразумевают 10-20% годовых, в то время как по овердрафту процент может быть 30-35%. К примеру, в одном крупном государственном банке процент по овердрафту составляет 0,1% в день, что превышает 36% годовых. Таким образом, если вы уходите в минус на 15 тысяч рублей, то за полгода придется заплатить более 5 тысяч только процентами, предупредила Тарасова.

Она отметила: не все клиенты банков знают о том, что овердрафт можно подключить к любой карте — как кредитной, так и дебетовой. Часто клиенты оказываются неожиданно в минусе на дебетовой карте, поскольку они полагают, что счет может быть только положительным. Однако некоторые банки включают пункты об овердрафте в договоры с клиентами. Если на карте недостаточно средств при оплате покупки, то активируется режим овердрафта.

В этом случае клиенту придется вернуть деньги, которые он взял в кредит у банка, и заплатить проценты, которые зависят от условий договора и срока использования средств. Поэтому очень важно внимательно читать все условия и следить за тем, чтобы к карте не подключались лишние функции, резюмировала эксперт.

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