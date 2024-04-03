Овердрафт на дебетовых картах: ловушка или выгода?

При этом проценты по овердрафту значительно выше, чем по кредиткам, рассказала эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Обычные кредитные продукты подразумевают 10-20% годовых, в то время как по овердрафту процент может быть 30-35%. К примеру, в одном крупном государственном банке процент по овердрафту составляет 0,1% в день, что превышает 36% годовых. Таким образом, если вы уходите в минус на 15 тысяч рублей, то за полгода придется заплатить более 5 тысяч только процентами, предупредила Тарасова.