Овердрафт на дебетовых картах: ловушка или выгода?

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
При этом проценты по овердрафту значительно выше, чем по кредиткам, рассказала эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Обычные кредитные продукты подразумевают 10-20% годовых, в то время как по овердрафту процент может быть 30-35%. К примеру, в одном крупном государственном банке процент по овердрафту составляет 0,1% в день, что превышает 36% годовых. Таким образом, если вы уходите в минус на 15 тысяч рублей, то за полгода придется заплатить более 5 тысяч только процентами, предупредила Тарасова.
Она отметила: не все клиенты банков знают о том, что овердрафт можно подключить к любой карте — как кредитной, так и дебетовой. Часто клиенты оказываются неожиданно в минусе на дебетовой карте, поскольку они полагают, что счет может быть только положительным. Однако некоторые банки включают пункты об овердрафте в договоры с клиентами. Если на карте недостаточно средств при оплате покупки, то активируется режим овердрафта.
В этом случае клиенту придется вернуть деньги, которые он взял в кредит у банка, и заплатить проценты, которые зависят от условий договора и срока использования средств. Поэтому очень важно внимательно читать все условия и следить за тем, чтобы к карте не подключались лишние функции, резюмировала эксперт.