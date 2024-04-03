Объявлены даты проведения Российского винодельческого форума

Posted Сегодня, 18:17
Published Сегодня, 18:17
Modified Сегодня, 18:17
Updated Сегодня, 18:17
Как отмечают организаторы мероприятия, все стратегии и инициативы, обсуждение которых запланировано в рамках форума, помогут дальнейшему развитию отечественного винного рынка в современных условиях госрегулирования и господдержки всей отрасли. Об этом пишет 56orb.ru.
Обмен мнениями и опытом в рамках подобного мероприятия позволяет не только рассмотреть ключевые вопросы, но и наметить стратегии для повышения конкурентоспособности сектора, заявил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.
По его словам, именно диалог между производителями, потребителями и регуляторами рынка вина играет ключевую роль в развитии отрасли. Кобяков добавил, что заинтересованные стороны также могут обсудить конструктивные пути развития для достижения новых высот в виноделии.
Как отметил председатель правления ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» Дмитрий Киселев, мероприятие такого формата является главным отраслевым событием года. Решения, принятые в ходе мероприятия, оказывают существенное влияние на работу отрасли на текущий год. При этом необходимо помнить, что российское виноделие развивается опережающими темпами, добавил спикер.
Организаторами РВФ выступают ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» (ФСРО АВВР), Фонд Росконгресс при поддержке Правительства РФ. Медиахолдинг 1MI — официальный информационный партнер форума.