Мишустин заявил, что налоговая реформа направлена на уменьшение неравенства в стране

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Политик подчеркнул, что налоги должны не только обеспечивать необходимые ресурсы для решения задач страны, но и уменьшать различия в доходах.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», речь идет не только о социальном, но и о региональном неравенстве.
Владимир Путин также поддержал идею реформирования налоговой системы и предложил внедрить прогрессивную систему налогообложения, чтобы основной налог ложился на людей с высокими доходами. В настоящий момент правительство и Госдума уже заняты работой над новой системой.