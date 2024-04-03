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Posted Сегодня, 12:47

Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

Мишустин заявил, что налоговая реформа направлена на уменьшение неравенства в стране

3 апреля 2024, 12:47
Премьер-министр Михаил Мишустин выразил мнение о том, что изменения в налоговой системе должны привести к более справедливому распределению фискальной нагрузки.

Политик подчеркнул, что налоги должны не только обеспечивать необходимые ресурсы для решения задач страны, но и уменьшать различия в доходах.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», речь идет не только о социальном, но и о региональном неравенстве.

Владимир Путин также поддержал идею реформирования налоговой системы и предложил внедрить прогрессивную систему налогообложения, чтобы основной налог ложился на людей с высокими доходами. В настоящий момент правительство и Госдума уже заняты работой над новой системой.

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