Мишустин: КМСП предлагает сфере туризма кредиты по ставке в 3-4 раза ниже рыночной

Председатель Правительства России указывает на огромный приток инвестирования туристической отрасли, который вызван тем, что россияне все больше интересуются отдыхом внутри страны. Подъем также связан с оказываемой в рамках нацпроекта поддержкой от государства. МСП удалось привлечь 24 миллиарда рублей в строительство, что вдвое больше результатов 2022 года. Примечательно, что каждый четвертый кредитный рубль был привлечен благодаря использованию мер господдержки. Речь идет о льготных инвесткредитах. Так, Корпорация МСП предоставляет кредиты по ставкам в 3-4 раза ниже рыночных. С использованием такой программы финансирования были привлечены 12 миллиардов рублей на развитие.