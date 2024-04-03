Мишустин: КМСП предлагает сфере туризма кредиты по ставке в 3-4 раза ниже рыночной

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Как сообщает regnum.ru, ссылаясь на слова премьер-министра, «прекрасно, когда люди, которые живут в своем регионе, могут и что-то заработать, и показать свой край для людей». Глава кабинета министров считает туризм одним из самых патриотических направлений для малого и среднего предпринимательства, которое может существовать в новых реалиях. При этом туризм и развитие сферы гостеприимства отличает наиболее значимый мультипликационный эффект в экономике — примерно в пять раз.
Благодаря туризму развиваются смежные отрасли: дорога, сервис, услуги, продажа напитков, транспорт, заправки. Ведь этими направлениями деятельности также занимается малый и средний бизнес. Премьер-министр отчитался, что за прошлый год МСП в отрасли туризма, в том числе в сфере гостиничного бизнеса, привлекли 95 миллиардов рублей кредитных средств. Это втрое больше показателей 2022 года.
Председатель Правительства России указывает на огромный приток инвестирования туристической отрасли, который вызван тем, что россияне все больше интересуются отдыхом внутри страны. Подъем также связан с оказываемой в рамках нацпроекта поддержкой от государства. МСП удалось привлечь 24 миллиарда рублей в строительство, что вдвое больше результатов 2022 года. Примечательно, что каждый четвертый кредитный рубль был привлечен благодаря использованию мер господдержки. Речь идет о льготных инвесткредитах. Так, Корпорация МСП предоставляет кредиты по ставкам в 3-4 раза ниже рыночных. С использованием такой программы финансирования были привлечены 12 миллиардов рублей на развитие.
В ходе своего выступления в Государственной думе Михаил Мишустин также затронул вопрос важности доверительных отношений между властью, малым и средним предпринимательством. Премьер-министр заявил, что именно МСП способны сыграть значимую роль в достижении РФ промышленной, финансовой, технологической, экономической независимости.
Глава кабмина рассказал о возможностях цифровой платформы МСП.РФ, оператором которой выступает Корпорация МСП, где в онлайн-формате доступны все важные на сегодняшний день сведения. На веб-ресурсе можно найти данные о дешевой аренде, льготном кредитовании, об участии компаний через гигантские госкорпорации, которые имеют потребность в их продукции, а также о способах сократить свои издержки и избавиться от лишней административной нагрузки.«Это все реализовано в простых, абсолютно доступных, элементарных интерфейсах на платформе МСП.РФ», — отметил он.