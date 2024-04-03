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Published Сегодня, 10:59

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Updated Сегодня, 11:01

Хирург рассказал о правильном уходе за спиной и позвоночником

Хирург рассказал о правильном уходе за спиной и позвоночником

3 апреля 2024, 10:59
Фото: 1MI
Преподаватель медицинского факультета ГУП, хирург Александр Умнов поделился методами расслабления мышц спины и снятия нагрузки с позвоночника в конце дня.

Как передает NEWS.ru, специалист утверждает, что упражнение «кошка» поможет расслабить спину, а использование ортопедического валика для поясницы станет способом избавиться от дискомфорта. Для этого необходимо лечь на валик и плавно перемещаться вверх и вниз.

Умнов также рекомендует и другие упражнения, включая боковые наклоны корпуса в положении сидя, повороты туловища в сидячем положении, позу ребенка и повороты колена в сторону в положении лежа.

Кроме того, Умнов советует спать на матрасе средней жесткости и ложиться на него неспеша: сначала сесть, затем опустить туловище и только после этого поднять ноги. Подобным образом он рекомендует и подниматься.

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