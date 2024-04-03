Хирург рассказал о правильном уходе за спиной и позвоночником

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Как передает NEWS.ru, специалист утверждает, что упражнение «кошка» поможет расслабить спину, а использование ортопедического валика для поясницы станет способом избавиться от дискомфорта. Для этого необходимо лечь на валик и плавно перемещаться вверх и вниз.
Умнов также рекомендует и другие упражнения, включая боковые наклоны корпуса в положении сидя, повороты туловища в сидячем положении, позу ребенка и повороты колена в сторону в положении лежа.
Кроме того, Умнов советует спать на матрасе средней жесткости и ложиться на него неспеша: сначала сесть, затем опустить туловище и только после этого поднять ноги. Подобным образом он рекомендует и подниматься.