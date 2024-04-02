«Зонтичные» поручительства позволят МСП привлечь 120 млрд руб. во втором квартале

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 08:56
Согласно его заявлению, банкам-партнерам во II квартале этого года будет передано 60 миллиардов рублей «зонтичных» поручительств суммарно, включая 10 миллиардов рублей на кредиты до трех миллионов рублей. Если ориентироваться на то, что «зонтичные» поручительства способны покрыть до 50% суммы кредита, указанные лимиты позволят банкам предоставить организациям малого и среднего бизнеса не менее 120 миллиардов рублей кредитных средств. Из них 20 миллиардов рублей придется на «микрочеки» — популярные у МСП кредиты на сумму до трех миллионов рублей. Александр Исаевич также рассказал, что выдача средств под «зонтичные» поручительства проводится и в региональных банках, ранее получивших лимиты до конца 2024 года, пишет ТАСС.
На II квартал 2024 года в перечень кредитных организаций, получивших лимиты «зонтичных» поручительств от Корпорации МСП, были включены Сбербанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, ВТБ, Совкомбанк, Тинькофф Банк, банк «Санкт-Петербург», ГПБ, «Левобережный», Банк ДОМ.РФ, МСП Банк, РНКБ, «Ак Барс», «Зенит», Росбанк, Генбанк, «Уралсиб», Абсолют Банк.
«Зонтичные» поручительства являются мерой поддержки для компаний МСП при получении банковского финансирования. В особенности это важно в ситуациях, когда у предпринимателей не хватает или вовсе нет собственного залога. Стоит учитывать, что партнерами Корпорации МСП являются федеральные, а также региональные банки, поэтому получить «зонтичные» поручительства предприниматели могут везде в пределах РФ, при этом бесшовно (в одном окне с кредитом) и без каких-либо доплат.
Механизм «зонтичных» поручительств был сформирован и запущен в работу Корпорацией МСП согласно поручению президента Владимира Путина в сентябре 2021 года. Мера поддержки осуществляется согласно нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», реализуемому по инициативе главы государства под руководством первого заместителя председателя Правительства России Андрея Белоусова.