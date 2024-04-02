«Зонтичные» поручительства позволят МСП привлечь 120 млрд руб. во втором квартале

Согласно его заявлению, банкам-партнерам во II квартале этого года будет передано 60 миллиардов рублей «зонтичных» поручительств суммарно, включая 10 миллиардов рублей на кредиты до трех миллионов рублей. Если ориентироваться на то, что «зонтичные» поручительства способны покрыть до 50% суммы кредита, указанные лимиты позволят банкам предоставить организациям малого и среднего бизнеса не менее 120 миллиардов рублей кредитных средств. Из них 20 миллиардов рублей придется на «микрочеки» — популярные у МСП кредиты на сумму до трех миллионов рублей. Александр Исаевич также рассказал, что выдача средств под «зонтичные» поручительства проводится и в региональных банках, ранее получивших лимиты до конца 2024 года, пишет ТАСС.