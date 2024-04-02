nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 18:20

Published Вчера, 18:20

Modified Сегодня, 05:22

Updated Сегодня, 05:22

В Госдуме выдвинута инициатива об индексации зарплат в двойном размере

2 апреля 2024, 18:20
СМИ сообщают о предложении фракции ЛДПР в Госдуме, которое заключается в необходимости индексировать зарплаты работников в двойном размере от уровня инфляции по итогам года.

В настоящий момент Трудовым кодексом предусмотрена обязанность работодателя индексировать оплату труда в связи с ростом цен, но не указано каким образом это должно быть выполнено, пишет runews24.ru.

По мнению авторов законопроекта, текущая индексация не всегда успевает за реальным подорожанием жизни. Поэтому в законопроекте предлагается связать повышение зарплаты с индексом потребительских цен, установленных Росстатом, и индексировать оплату труда не менее чем в двойном размере от этого значения.

Однако депутат Олег Савченко, заместитель главы комитета Госдумы по финансовому рынку, выразил свое мнение относительно этой инициативы. По его словам, звучит она хорошо, но есть некоторые нюансы.

Парламентарий считает, что зарплата должна регулироваться по двум параметрам: социальному уровню и производительности труда. При высокой производительности работодатель готов будет выплачивать достойную зарплату, что позволит ему ценить сотрудника и стимулировать его к более качественной работе.

Савченко предупреждает, что привязка зарплаты к какому-то индексу может привести к ухудшению качества специалистов и снижению инвестиций в развитие компании. Работодатели не смогут планировать свое развитие, так как не смогут привлекать и удерживать квалифицированных сотрудников. Олег Владимирович сравнивает предложение ЛДПР с временами Советского Союза, когда зарплата выплачивалась по закону, независимо от результатов работы. Это, по мнению депутата, может привести к застою в развитии компании и снижению мотивации сотрудников.

«Страшно выходить из дома»: мигранты в Тюмени боятся местных жителей
Вчера, 09:50
Дроны ВСУ атаковали предприятия Татарстана. Тюменская область под угрозой?
Вчера, 06:25
«Она — любящая мать»: сестра стримерши Жади рассказала правду об отношениях в семье
1 апреля, 06:43
Весенний призыв 2024 в Тюменской области: отсрочка, альтернативная служба и условия
Вчера, 06:50
«Пытались убить мою собаку»: в частном секторе начали войну против громкого лая
1 апреля, 07:52
Тюменцам предложили кремировать покойников и хоронить их в корнях деревьев
1 апреля, 09:42
"