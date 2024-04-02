В Госдуме выдвинута инициатива об индексации зарплат в двойном размере

Савченко предупреждает, что привязка зарплаты к какому-то индексу может привести к ухудшению качества специалистов и снижению инвестиций в развитие компании. Работодатели не смогут планировать свое развитие, так как не смогут привлекать и удерживать квалифицированных сотрудников. Олег Владимирович сравнивает предложение ЛДПР с временами Советского Союза, когда зарплата выплачивалась по закону, независимо от результатов работы. Это, по мнению депутата, может привести к застою в развитии компании и снижению мотивации сотрудников.