Эксперты рассказали, какие риски несет доступность ChatGPT

Васин отмечает, что мошеннические схемы обычно включают разнообразные инструменты и используют менее известные нейросети. Например, ChatGPT не способен подделывать голос, как это могут делать другие ИИ. Мошенники всегда находят способы адаптироваться и разрабатывать новые схемы. Важно понимать, что рост мошенничества происходит не только из-за доступности нейросетей, но и благодаря появлению все более изощренных схем, которые труднее распознать.