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Posted Сегодня, 15:10

Published Сегодня, 15:10

Modified Сегодня, 15:31

Updated Сегодня, 15:31

Эксперты рассказали, какие риски несет доступность ChatGPT

2 апреля 2024, 15:10
OpenAI объявила, что ChatGPT теперь можно использовать без регистрации. Это вызывает опасения у экспертов, так как мошенники могут использовать нейросети для своих целей.

Эксперт компании T.Hunter Денис Симонов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» отмечает, что большая доступность ИИ увеличивает возможности злоумышленников. Однако следует помнить, что доступна только версия 3.5 ChatGPT, а более новая, версия 4, остается доступной только для подписчиков.

Тем не менее, этот релиз не является уникальным. Например, Copilot в браузере Edge и другие модели на платформе Hugging Face уже давно предлагают функциональность, сравнимую с ChatGPT версии 3.5, и могут быть запущены локально.

Руководитель проекта «Синктум» и бизнес-консультант IT-проектов Дмитрий Васин не видит прямой связи между отсутствием регистрации и увеличением мошенничества. Он также напоминает, что ChatGPT до сих пор недоступен для жителей России без использования VPN.

Васин отмечает, что мошеннические схемы обычно включают разнообразные инструменты и используют менее известные нейросети. Например, ChatGPT не способен подделывать голос, как это могут делать другие ИИ. Мошенники всегда находят способы адаптироваться и разрабатывать новые схемы. Важно понимать, что рост мошенничества происходит не только из-за доступности нейросетей, но и благодаря появлению все более изощренных схем, которые труднее распознать.

Например, Васин подчеркивает, что мошенники могут сейчас использовать «гибридные» сценарии, объединяющие несколько методов обмана клиентов.

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