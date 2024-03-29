Студенты из Москвы и Санкт-Петербурга рассказали о своих финансовых потребностях

В Москве молодые люди установили эту сумму на уровне 211 тысяч рублей в месяц, в то время как девушки оценили ее в 146 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге студентам требуется около 168 тысяч рублей для чувства счастья, а студенткам — примерно 145 тысяч рублей.