Студенты из Москвы и Санкт-Петербурга рассказали о своих финансовых потребностях

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Согласно опросу, чтобы быть счастливыми, студентам в Москве необходимо иметь в месяц около 177 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — примерно 163 тысячи рублей. Интересно отметить, что юноши выше оценивают сумму, необходимую для счастья, по сравнению с девушками, пишет RT.
В Москве молодые люди установили эту сумму на уровне 211 тысяч рублей в месяц, в то время как девушки оценили ее в 146 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге студентам требуется около 168 тысяч рублей для чувства счастья, а студенткам — примерно 145 тысяч рублей.
За последние два года финансовые запросы студентов значительно возросли: сумма, необходимая для достижения счастья, увеличилась на 12% в Москве и на 10% в Санкт-Петербурге.