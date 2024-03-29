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Published Сегодня, 06:30

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Updated Сегодня, 06:31

Студенты из Москвы и Санкт-Петербурга рассказали о своих финансовых потребностях

29 марта 2024, 06:30
Молодые люди из Москвы и Санкт-Петербурга рассказали о своих финансовых потребностях для достижения счастья.

Согласно опросу, чтобы быть счастливыми, студентам в Москве необходимо иметь в месяц около 177 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — примерно 163 тысячи рублей. Интересно отметить, что юноши выше оценивают сумму, необходимую для счастья, по сравнению с девушками, пишет RT.

В Москве молодые люди установили эту сумму на уровне 211 тысяч рублей в месяц, в то время как девушки оценили ее в 146 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге студентам требуется около 168 тысяч рублей для чувства счастья, а студенткам — примерно 145 тысяч рублей.

За последние два года финансовые запросы студентов значительно возросли: сумма, необходимая для достижения счастья, увеличилась на 12% в Москве и на 10% в Санкт-Петербурге.

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