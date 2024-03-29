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Posted 29 марта, 13:13

Published 29 марта, 13:13

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Стало известно какой город Тюменской области считается самым культурным

Стало известно какой город Тюменской области считается самым культурным

29 марта 2024, 13:13
Фото: nashgorod.ru
Объявлены итоги рейтинга муниципальных образований Тюменской области в сфере развития культуры. Спойлер — столица региона находится в топе не на первом месте.
Фото: Информцентр правительства ТО/телеграм

Как пояснили в Информцентре правительства Тюменской области, оценка городов проводилась по семнадцати направлениям. По результатам был составлен рейтинг и определены победители:

  • первое место — Ишим;
  • второе место — Тюмень;
  • третье место — Казанский район.
«Рейтинг существует три года и зарекомендовал себя как эффективный инструмент комплексного анализа и прогнозирования тенденции развития культуры в Тюменской области. Он дает возможность муниципалитетам увидеть свой потенциал, наметить точки роста», — отметила глава депкультуры ТО Елена Майер.


Напомним, в настоящее время в Тюменской области в рамках национального проекта «Культура» реализуются три собственных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Все они направлены на повышение качества работы учреждений культуры и их доступности. В регионе продолжается активная работа по оснащению детских школ искусств инструментами и оборудованием, капитальному ремонту и строительству учреждений культурно — досугового типа в сельской местности, реализуются различные фестивали и конкурсы для раскрытия творческого потенциала граждан и поддержки талантов региона, идут работы по внедрению цифровых технологий.

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