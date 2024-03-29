Стало известно какой город Тюменской области считается самым культурным

Posted 29 марта, 13:13
Published 29 марта, 13:13
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Как пояснили в Информцентре правительства Тюменской области, оценка городов проводилась по семнадцати направлениям. По результатам был составлен рейтинг и определены победители:
«Рейтинг существует три года и зарекомендовал себя как эффективный инструмент комплексного анализа и прогнозирования тенденции развития культуры в Тюменской области. Он дает возможность муниципалитетам увидеть свой потенциал, наметить точки роста», — отметила глава депкультуры ТО Елена Майер.
Напомним, в настоящее время в Тюменской области в рамках национального проекта «Культура» реализуются три собственных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Все они направлены на повышение качества работы учреждений культуры и их доступности. В регионе продолжается активная работа по оснащению детских школ искусств инструментами и оборудованием, капитальному ремонту и строительству учреждений культурно — досугового типа в сельской местности, реализуются различные фестивали и конкурсы для раскрытия творческого потенциала граждан и поддержки талантов региона, идут работы по внедрению цифровых технологий.