Стало известно какой город Тюменской области считается самым культурным



Напомним, в настоящее время в Тюменской области в рамках национального проекта «Культура» реализуются три собственных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Все они направлены на повышение качества работы учреждений культуры и их доступности. В регионе продолжается активная работа по оснащению детских школ искусств инструментами и оборудованием, капитальному ремонту и строительству учреждений культурно — досугового типа в сельской местности, реализуются различные фестивали и конкурсы для раскрытия творческого потенциала граждан и поддержки талантов региона, идут работы по внедрению цифровых технологий.