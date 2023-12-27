В трех районах Тюменской области открылись новые кинозалы

Posted Сегодня, 02:34
Published Сегодня, 02:34
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В рамках нацпроекта «Культура» и при помощи Фонда кино в районах Тюменской области открываются кинозалы. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал губернатор Александр Моор.
«Земляки из Юргинского, Аромашевского районов и поселка Богандинский Тюменского района теперь смогут смотреть фильмы на большом экране в высоком качестве и на современном оборудовании», — написал глава региона.
До конца текущей недели откроются еще два кинозала — в Уватском районе и в поселке Винзили Тюменского района.
Открытие кинозала в селе Богандинском состоялось неделю назад. Он расположен в центре культуры и досуга «Премьера».
Ранее «Наш город» сообщал, что фильм тюменского режиссера Дмитрия Колобова победил на международном фестивале. «Каравелла Крапивина» одержала победу в номинации «Лучший режиссер-документалист».