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В районах Тюменской области продолжают открываться кинозалы

В трех районах Тюменской области открылись новые кинозалы

27 декабря 2023, 02:34
Фото: 1MI

В районах Тюменской области продолжают открываться кинозалы

У жителей районов появилась возможность смотреть фильмы на больших экранах и в высоком качестве. До конца недели планируется открыть еще два кинозала.

В рамках нацпроекта «Культура» и при помощи Фонда кино в районах Тюменской области открываются кинозалы. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал губернатор Александр Моор.

«Земляки из Юргинского, Аромашевского районов и поселка Богандинский Тюменского района теперь смогут смотреть фильмы на большом экране в высоком качестве и на современном оборудовании», — написал глава региона.

До конца текущей недели откроются еще два кинозала — в Уватском районе и в поселке Винзили Тюменского района.

Открытие кинозала в селе Богандинском состоялось неделю назад. Он расположен в центре культуры и досуга «Премьера».

Ранее «Наш город» сообщал, что фильм тюменского режиссера Дмитрия Колобова победил на международном фестивале. «Каравелла Крапивина» одержала победу в номинации «Лучший режиссер-документалист».

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