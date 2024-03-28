В аэропорту Казани на 6 часов задержали самолет до Тюмени

Рейс авиакомпании Utair по установленному расписанию должен был прибыть в Тюмень в 00:50, однако прилетел он только в 07:01. В справочной службе аэропорта Рощино объяснили, что задержка была вызвана неблагоприятными погодными условиями в Казани.