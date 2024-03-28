В аэропорту Казани на 6 часов задержали самолет до Тюмени

Posted Сегодня, 02:19
Published Сегодня, 02:19
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Updated Сегодня, 02:21
В аэропорту Казани задержали вылет самолета до Тюмени. Данная информация указана на онлайн-табло аэропорта Рощино.
Рейс авиакомпании Utair по установленному расписанию должен был прибыть в Тюмень в 00:50, однако прилетел он только в 07:01. В справочной службе аэропорта Рощино объяснили, что задержка была вызвана неблагоприятными погодными условиями в Казани.
Ранее «Наш город» сообщал, что в аэропорту Тюмени задержали москвичку, покурившую в туалете самолета во время полета. За это ей придется оплатить штраф.