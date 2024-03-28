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Самолет из Казани в Тюмень задержался на 6 часов

В аэропорту Казани на 6 часов задержали самолет до Тюмени

28 марта 2024, 02:19
Фото: 1MI

Самолет из Казани в Тюмень задержался на 6 часов

Самолет авиакомпании Utair должен был прилететь еще ночью. В аэропорту Тюмени объяснили причину задержки.

В аэропорту Казани задержали вылет самолета до Тюмени. Данная информация указана на онлайн-табло аэропорта Рощино.

Рейс авиакомпании Utair по установленному расписанию должен был прибыть в Тюмень в 00:50, однако прилетел он только в 07:01. В справочной службе аэропорта Рощино объяснили, что задержка была вызвана неблагоприятными погодными условиями в Казани.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в аэропорту Тюмени задержали москвичку, покурившую в туалете самолета во время полета. За это ей придется оплатить штраф.

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