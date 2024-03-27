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Published Сегодня, 07:07

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Updated Сегодня, 07:09

Пьяный пассажир порезал таксиста и разбил его машину в Тюмени

Чудом спасся: мужчина порезал таксиста и разбил его машину в Тюмени

27 марта 2024, 07:07
Фото: 1MI

Пьяный пассажир порезал таксиста и разбил его машину в Тюмени

Таксист приехал на вызов в одно из СНТ на Московском тракте поздней ночью. Он отвез пьяного пассажира к дачному дому в СНТ «Надежда-3», но тот отказался выходить из машины.

Тюменец потребовал, чтобы водитель отвез его в село Успенка, но выяснилось, что денег у него нет даже на оплату состоявшейся поездки. Мужчины начали ссориться и в ходе конфликта пассажир достал нож, которым порезал таксисту ухо, грудь и руку.

Потерпевший выскочил из машины и спрятался в ближайшем дачном доме, хозяева которого вызвали скорую помощь. Тем временем пассажир сел на место водителя и угнал автомобиль.

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Таксист позвонил своим друзьям, которые по дороге к нему увидели на обочине его разбитый автомобиль, из-под капота которого шел дым. Они вытащили угонщика из машины и передали прибывшим полицейским.

Калининский районный суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Помимо этого, на ремонт автомобиля он выплатит 192.5 тысячи рублей.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области пьяный мужчина избил подростка и запретил ему гулять по его переулку. После избиения тюменец вернулся домой и продолжил выпивать.

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