Чудом спасся: мужчина порезал таксиста и разбил его машину в Тюмени

Тюменец потребовал, чтобы водитель отвез его в село Успенка, но выяснилось, что денег у него нет даже на оплату состоявшейся поездки. Мужчины начали ссориться и в ходе конфликта пассажир достал нож, которым порезал таксисту ухо, грудь и руку.