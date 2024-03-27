Чудом спасся: мужчина порезал таксиста и разбил его машину в Тюмени

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Тюменец потребовал, чтобы водитель отвез его в село Успенка, но выяснилось, что денег у него нет даже на оплату состоявшейся поездки. Мужчины начали ссориться и в ходе конфликта пассажир достал нож, которым порезал таксисту ухо, грудь и руку.
Потерпевший выскочил из машины и спрятался в ближайшем дачном доме, хозяева которого вызвали скорую помощь. Тем временем пассажир сел на место водителя и угнал автомобиль.
Таксист позвонил своим друзьям, которые по дороге к нему увидели на обочине его разбитый автомобиль, из-под капота которого шел дым. Они вытащили угонщика из машины и передали прибывшим полицейским.
Калининский районный суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Помимо этого, на ремонт автомобиля он выплатит 192.5 тысячи рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области пьяный мужчина избил подростка и запретил ему гулять по его переулку. После избиения тюменец вернулся домой и продолжил выпивать.